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Қоғам

"Осындай деңгейге ұмтылу керек" – Еңбек министрлігі жеткіліктілік шектеріне қатысты пікір білдірді

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.06.2026 13:20 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Виктория Шегай 2026 жылғы 11 маусымда Үкіметтегі брифинг барысында зейнетақы жинақтарын пайдалану үшін жаңартылған жеткіліктілік шектеріне қатысты түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер вице-министрден жаңартылған жеткіліктілік шектері нақты кімдер үшін белгіленгенін сұрады. Олардың айтуынша, шын мәнінде зейнетақы жинақтарын пайдалануға мұқтаж көптеген азаматтар бұл қаражатты өз қажеттіліктеріне жұмсауға мүмкіндік ала алмай отыр.

"Зейнетақы жинақтарының негізгі мақсаты – адамды қартайған шағында зейнетақымен қамтамасыз ету. Егер сіз ең төменгі жеткіліктілік шектері туралы айтып отырсаңыз, онда бұл – әр азамат ұмтылуы тиіс деңгей", – деп мәлімдеді ол.

Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері одан әрі адамның 20 жастан бастап қанша табыс табуы қажет екеніне қатысты есептеулер жүргізілген-жүргізілмегенін нақтылады. Яғни, зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын пайдалану мүмкіндігіне ие болу үшін қандай табыс деңгейі қажет деген сұрақ қойылды.

Алайда Еңбек министрлігінің өкілі бұған жауап ретінде өз сөзін қайталады.

"Қайталап айтамын, ең төменгі жеткіліктілік шектерінің негізгі мақсаты – азамат 63 жасқа келгенде жеткілікті мөлшерде зейнетақы алуы үшін қажетті ең төменгі зейнетақы жинағының көлемін айқындау", – деп қосты Виктория Шегай.

Бұған дейін елімізде халық табысын арттыру жөніндегі кешенді жоспар қабылданғанын жазғанбыз.

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Ботагөз Ақиқат
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