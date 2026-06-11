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Қоғам

Қазақстандықтарды әскери қайта даярлауға шақыруы мүмкін бе

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.06.2026 15:17 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 11 маусымда Сенат кулуарында Қорғаныс министрінің орынбасары Асқар Мұстабеков 27 жастан асқан және бұрын әскери қызмет өтемеген азаматтарды әскери қайта даярлауға жіберу туралы ұсынысқа қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер бұған дейін Астана қаласы Қорғаныс істері департаментінің өкілі Ғани Артықов әскери қызмет өтемеген 27 жастан асқан азаматтарды қайта даярлауға жіберу туралы ұсыныс айтқанын еске салды. Осыған байланысты олар Қорғаныс министрлігінің ұстанымын сұрады.

"Егер адам әскери қызметтен өтпеген болса, ол ешқашан әскери қайта даярлауға жатпайды. Қайта даярлауға тек мерзімді әскери қызметтен өткендер немесе офицерлік қызмет атқарғандар және белгілі бір уақыт өткеннен кейін жіберіледі", – деді ол.

Бұған дейін Мұстабеков Жамбыл облысында дронның құлауына қатысты жағдайға түсініктеме берген болатын.


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