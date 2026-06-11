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Қоғам

Алматыға найзағайлы жаңбыр жақындап келеді: ТЖД шұғыл ескерту жасады

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.06.2026 19:02 Фото: pexels
2026 жылғы 12 маусым, жұма күні Алматыда күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнауы мүмкін. Осыған байланысты Алматының төтенше жағдайлар департаменті тұрғындар мен қала қонақтарына шұғыл ескерту жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сондай-ақ бұл күні Іле-Алатауы ұлттық паркінің таулы аумақтарында, оның ішінде Медеу және Бостандық аудандарының аумағында өткінші жаңбыр мен найзағай күтіледі.

Алматы қаласының ТЖД өкілдері тұрғындар мен қонақтарды қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырып, мүмкіндігінше ағаштардың, электр беру желілерінің және тұрақсыз конструкциялардың маңында болмауға кеңес берді.

"Тауда демалуды жоспарлаған азаматтарға ауа райы жағдайын алдын ала ескеріп, дауылды ескертулерді тұрақты бақылап отыру ұсынылады", – деп хабарлады Алматы қаласы ТЖД баспасөз қызметі.

Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда 12 маусымда бірнеше қауіпті ауа райы құбылысы күтілетінін хабарлаған едік.

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Айдос Қали
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