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Қоғам

Жаңа авиакомпания Қазақстанға рейстерді іске қосты

Жаңа авиакомпания Қазақстанға рейстерді іске қосты , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.06.2026 09:03 Сурет: unsplash
Көлік министрлігі ұшу бағыттарының географиясын кеңейту және халықаралық рейстер санын арттыру бойынша жүйелі жұмыс жүргізуде, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мәселен, 2026 жылдың 12 маусымынан бастап Қазақстанның әуе тасымалы нарығына Арменияның жаңа шетелдік әуе тасымалдаушысы – "FlyOne Armenia" әуе компаниясы қосылды.

Әуе компаниясы Ереван – Алматы бағыты бойынша аптасына 2 рет (дүйсенбі және жұма күндері) тікелей тұрақты жолаушылар рейстерін орындай бастайды.

Нәтижесінде Қазақстан мен Армения арасындағы рейстердің жалпы саны аптасына 3 рейстен 5 рейске дейін артады. Қазақстан мен Армения арасындағы жаңа әуе қатынасының ашылуы екі ел арасындағы сауда-экономикалық, іскерлік, инвестициялық, туристік және мәдени ынтымақтастықты одан әрі дамытуға ықпал етеді.

Бұған дейін Алматы әуежайы аумағындағы құрылыс алаңында болған оқиғадан кейін тексеріс басталатындығын жазғанбыз.

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Ботагөз Ақиқат
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