+38°С дейінгі аптап ыстық, найзағай мен бұршақ: Қазақстан бойынша 13-15 маусымға арналған ауа райы болжамы
Сурет: ЖИ көмегімен жасалған
Қазақстанда алдағы демалыс күндері найзағай ойнап, жаңбыр жауады. Кей өңірлерге бұршақ түсуі де мүмкін. Дегенмен, республиканың бірқатар аймағында +38°С дейінгі аптап ыстық та болжанып отыр. Толығырақ Zakon.kz ақпаратында.
Бұл туралы "Қазгидромет" РМК мамандарының 2026 жылғы 13-15 маусымға арналған Қазақстан бойынша ауа райы болжамында айтылған.
"Алдағы күндері Қазақстан аумағында атмосфералық фронтальды бөліктердің өтуіне байланысты ауа райы құбылмалы болады, жаңбыр жауып, найзағай ойнайды".
Нөсер жауын күтіледі:
- 13 және 15 маусымда Қостанай облысында,
- 15 маусымда Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарында.
"Бүкіл кезең бойы еліміздің солтүстігінде, солтүстік-батысында, ал 15 маусымда оңтүстік-батысында бұршақ жауып, дауылды жел соғуы мүмкін. Республика бойынша желдің күшеюі күтіледі". "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі
Бұл ретте, +38°С дейінгі аптап ыстық болжанады:
- 13-15 маусым аралығында Шығыс Қазақстан және Абай облыстарында,
- 14-15 маусымда Қарағанды, Жамбыл, Алматы облыстарында және Жетісу облысында,
- 15 маусымда Атырау облысында.
Бұған дейін қазақстандықтар 2026 жылғы шілдеде қанша күн демалатындығын жазғанбыз.
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