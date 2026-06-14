14 маусымдағы Алматы мен Астана айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары
Фото: Zakon.kz
Материалда Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми валюта бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта – АҚШ доллары, еуро және рубль бағамдары ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 14 маусымдағы жағдай бойынша Ұлттық банктің ресми бағамдары:
- АҚШ доллары – 489,33 теңге;
- Еуро – 566,3 теңге;
- Рубль – 6,74 теңге;
- Қытай юані – 72,36 теңге.
Шетел валюталарының бағасы тәулік ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.
Астана
АҚШ доллары:
сатып алу – 486 теңге;
сату – 492,98 теңге.
Еуро:
сатып алу – 563 теңге;
сату – 573 теңге.
Рубль:
сатып алу – 6,5 теңге;
сату – 6,8 теңге.
Алматы
АҚШ доллары:
сатып алу – 489,54 теңге;
сату – 491,5 теңге.
Еуро:
сатып алу – 566,22 теңге;
сату – 571,21 теңге.
Рубль:
сатып алу – 6,5 теңге;
сату – 6,62 теңге.
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