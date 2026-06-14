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Қоғам

14 маусымдағы Алматы мен Астана айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.06.2026 12:20 Фото: Zakon.kz
Материалда Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми валюта бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта – АҚШ доллары, еуро және рубль бағамдары ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 14 маусымдағы жағдай бойынша Ұлттық банктің ресми бағамдары:

  • АҚШ доллары – 489,33 теңге;
  • Еуро – 566,3 теңге;
  • Рубль – 6,74 теңге;
  • Қытай юані – 72,36 теңге.

Шетел валюталарының бағасы тәулік ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.

Астана

АҚШ доллары:

сатып алу – 486 теңге;

сату – 492,98 теңге.

Еуро:

сатып алу – 563 теңге;

сату – 573 теңге.

Рубль:

сатып алу – 6,5 теңге;

сату – 6,8 теңге.

Алматы

АҚШ доллары:

сатып алу – 489,54 теңге;

сату – 491,5 теңге.

Еуро:

сатып алу – 566,22 теңге;

сату – 571,21 теңге.

Рубль:

сатып алу – 6,5 теңге;

сату – 6,62 теңге.

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Айдос Қали
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