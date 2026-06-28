28 маусымдағы Алматы мен Астанадағы валюта айырбастау бағамдары
Фото: freepik
Материалда Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми валюта бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамдары ұсынылған.
2026 жылғы 28 маусымдағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамдары:
- АҚШ доллары – 486,11 теңге;
- Еуро – 553,92 теңге;
- Рубль – 6,33 теңге;
- Қытай юані – 71,45 теңге.
Шетел валютасының бағамы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.
Астана
АҚШ доллары:
сатып алу – 482,98 теңге;
сату – 489,98 теңге.
Еуро:
сатып алу – 549,98 теңге;
сату – 559,97 теңге.
Рубль:
сатып алу – 5,90 теңге;
сату – 6,30 теңге.
Алматы
АҚШ доллары:
сатып алу – 485,76 теңге;
сату – 487,62 теңге.
Еуро:
сатып алу – 552,99 теңге;
сату – 558,39 теңге.
Рубль:
сатып алу – 5,90 теңге;
сату – 6,08 теңге.
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