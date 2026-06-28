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Қоғам

28 маусымдағы Алматы мен Астанадағы валюта айырбастау бағамдары

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.06.2026 12:18 Фото: freepik
Материалда Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми валюта бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамдары ұсынылған.

2026 жылғы 28 маусымдағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамдары:

  • АҚШ доллары – 486,11 теңге;
  • Еуро – 553,92 теңге;
  • Рубль – 6,33 теңге;
  • Қытай юані – 71,45 теңге.

Шетел валютасының бағамы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.

Астана

АҚШ доллары:

сатып алу – 482,98 теңге;

сату – 489,98 теңге.

Еуро:

сатып алу – 549,98 теңге;

сату – 559,97 теңге.

Рубль:

сатып алу – 5,90 теңге;

сату – 6,30 теңге.

Алматы

АҚШ доллары:

сатып алу – 485,76 теңге;

сату – 487,62 теңге.

Еуро:

сатып алу – 552,99 теңге;

сату – 558,39 теңге.

Рубль:

сатып алу – 5,90 теңге;

сату – 6,08 теңге.

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Айдос Қали
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