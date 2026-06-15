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Қоғам

"Қазгидромет" Алматы мен Ақтөбе тұрғындарына ескерту жасады

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.06.2026 09:21 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
"Қазгидромет" РМК 15 маусымға арналған ауа райы болжамын жариялап, Алматы мен Ақтөбе қалаларының тұрғындарына ескерту жасады.

Синоптиктердің мәліметінше, бүгін Алматы қаласында, ал түнгі уақытта Ақтөбеде қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) күтіледі.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – желдің әлсіз болуы, тұман, ауа инверсиясы сияқты қысқа мерзімді факторлардың әсерінен атмосфераның төменгі қабатында зиянды заттардың шоғырлануына ықпал ететін құбылыс.

Мамандар мұндай күндері тұрғындарға ашық ауада ұзақ уақыт болмауға, әсіресе автокөлік жолдары мен ластану көздеріне жақын жерлерде серуендеуді шектеуге кеңес береді.

Сондай-ақ өкпе, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар азаматтарға сыртқа шыққан кезде қажетті дәрі-дәрмектерін өздерімен бірге алып жүру ұсынылады.

Бұған дейін синоптиктер 15 маусымда Қазақстанның барлық өңірінде дауылды ескерту жарияланғанын хабарлаған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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