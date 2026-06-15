#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

"Құрметті азамат" атағы кімдерге және қалай беріледі

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.06.2026 10:55 Фото: Zakon.kz
Премьер-министрдің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрінің 2026 жылғы 9 маусымдағы бұйрығымен "Облыстың (қаланың, ауданның) Құрметті азаматы" атағын беру жөніндегі үлгілік қағидалар бекітілді.

Құжатқа сәйкес, "Құрметті азамат" атағы қоғамның өңірдің дамуына елеулі еңбек сіңірген азаматтардың көпжылдық жемісті қызметі мен белсенділігін мойындауының белгісі болып табылады. Сондай-ақ бұл марапат азаматтардың еңбек және қоғамдық белсенділігін арттыруға бағытталған.

Аталған атақ Қазақстан азаматтарына және өңірде кемінде 10 жыл еңбек еткен шетел азаматтарына беріледі.

Үміткерлер төмендегі талаптардың кемінде біріне сай болуы тиіс:

  • кәсіби немесе азаматтық борышын атқару кезінде ерлік көрсетіп, заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайтуға үлес қосқандар;
  • мемлекеттік басқару мен жергілікті өзін-өзі басқару саласында тиімді қызмет атқарып, өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына үлес қосқан мемлекеттік, саяси және қоғам қайраткерлері;
  • қоғамдық және қайырымдылық қызметте ерекше жетістікке жеткен азаматтар;
  • спорт, мәдениет, ғылым, білім, денсаулық сақтау, құрылыс, кәсіпкерлік, бизнес және ауыл шаруашылығы салаларының дамуына үлес қосқандар;

Тәуелсіз Қазақстанның тұтастығын сақтауға, этносаралық татулық пен қоғамдық келісімді нығайтуға ерекше еңбек сіңірген тұлғалар.

Атақ беру туралы ұсыныстарды жергілікті атқарушы органдар, шығармашылық одақтар және басқа да ұйымдар енгізеді. Өзін-өзі ұсынған азаматтардың өтініштері қаралмайды.

Сонымен қатар "Құрметті азамат" атағы:

  • соттылығы заңда белгіленген тәртіппен алынбаған немесе өтелмеген тұлғаларға;
  • сот шешімімен әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылған адамдарға берілмейді.

Қайтыс болған азаматтарға бұл атақ ел мүддесін қорғау кезінде немесе адам өмірін құтқару барысында көрсеткен ерлігі мен қаһармандығы үшін қайтыс болғаннан кейін берілуі мүмкін.

"Құрметті азамат" атағы екі жыл сайын Қазақстанның және шетелдің он азаматына дейін беріледі. Ал облыс, қала немесе ауданның мерейтойы қарсаңында бес жыл сайын қосымша бес адамға дейін осы атаққа ие бола алады.

Тиісті мәслихаттың атақ беру туралы шешімі жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.

Жаңа қағидалар 2026 жылғы 23 маусымнан бастап күшіне енеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
12:15, Бүгін
Жеке бизнесті қолдауға арналған мемлекеттік кепілдік беру тәртібі бекітілді
Волонтер, волонтеры, волонтерство, НПО, активист, активисты, некоммерческая организация, общественная организация, благотворительность, благотворительная организация, благотворительные организации
14:44, 12 қаңтар 2026
Қайырымдылық саласында құрметті атақ беру ережесі жаңартылды
Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование
14:01, 05 қараша 2024
Қазақстанда БАҚ үшін мемлекеттік гранттарды беру және мониторингілеу ережесі бекітілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бублик заявлен в сборную мира на Laver Cup
14:50, Бүгін
Александр Бублик заявился на престижный турнир в Лондоне, где выступит за сборную мира
Джастин Гейджи
14:38, Бүгін
Топурия избит и окровавлен: почему Илия позволил Гейджи совершить апсет года в Белом доме
Стали известны первые соперники &quot;Барыса&quot; в сезоне КХЛ 2026/2027
14:19, Бүгін
Стали известны первые соперники "Барыса" в сезоне КХЛ 2026/2027
Сабыржан Аккалыков
14:19, Бүгін
Боксёр Аккалыков разгромил хозяина ринга в КНР и сразится с узбекской звездой Умматалиевым
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: