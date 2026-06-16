Қазақстанда вокзалдарды жаңарту жұмыстарының аяқталу мерзімі белгілі болды
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Олжас Бектенов 2026 жылғы 16 маусымда өткен Үкімет отырысында теміржол вокзалдарын жаңғырту жұмыстарын уақтылы аяқтауды тапсырды және алғашқы жаңартылған нысандардың іске қосылу мерзімдерін атады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Үкімет басшысы қазіргі таңда негізгі маңызды мәселелердің бірі – теміржол вокзалдарын модернизациялау және қайта жаңарту жұмыстарын белгіленген мерзімде аяқтау екенін атап өтті.
"Бұл жобаны әлеуметтік маңызы бар жоба деп санауға болады, себебі ол жолаушылар инфрақұрылымын жақсартуға, халыққа көрсетілетін қызмет сапасы мен жайлылығын арттыруға бағытталған. Үкімет тарапынан барлық мәселелер шешілді. Әкімдер қайта жаңарту барысын апта сайын жеке бақылап, туындаған мәселелерді жедел шешіп, жұмыс кестесі мен сапаның сақталуын қамтамасыз етуі керек. Мердігер ұйымдармен бірлесіп, жұмыс күші мен техникалық ресурстарды арттыру шараларын қабылдаңыздар", – деді Премьер-министр.
Оның айтуынша, 1 шілдеге дейін жаңартылған 30 вокзал алғашқы жолаушыларды қабылдауға дайын болуы тиіс. Ал қалған вокзалдар бойынша жұмыстар 1 қазанға дейін толық аяқталуы қажет. Бұл талап Астана, Алматы және Түркістан қалаларындағы тарихи вокзалдарды реставрациялау жұмыстарына қатысты емес.
Бұған дейін Премьер-министр көлік саласы үшін "деректер көлігін" (data lake) құруды тапсырған болатын.
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