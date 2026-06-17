#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Цифрлық даму министрлігі жеке деректерді қорғау бойынша ұсынымдар жариялады

Кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.06.2026 09:56 Фото: pixabay
Қазақстан Республикасы Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі 2026 жылғы 12 маусымда халықтың жеке деректерін қорғау жөніндегі ұсынымдарды жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, жеке деректер – электрондық, қағаз немесе өзге де материалдық жеткізгіштерде тіркелген, белгілі бір адамға қатысты мәліметтер. Олардың қатарына биометриялық деректер де кіреді.

"Жеке деректер және оларды қорғау туралы" заңға сәйкес, жеке деректер қолжетімділігіне қарай жалпыға қолжетімді және қолжетімділігі шектеулі деректер болып бөлінеді.

Құжатта атап өтілгендей, жалпыға қолжетімді жеке деректерге Қазақстан заңнамасына сәйкес құпиялылық талаптары қолданылмайтын әрі дербес деректер субъектісінің келісімімен еркін қолжетімді болатын мәліметтер жатады.

Ал қолжетімділігі шектеулі жеке деректер – оларға қол жеткізу Қазақстан Республикасының заңнамасымен шектелген мәліметтер.

Мұндай деректер қатарына жеке өмірге, отбасына, салыққа, банк қызметіне, коммерциялық қызметке қатысты құпия мәліметтер, медициналық құпия және заңмен қорғалатын өзге де құпиялар, сондай-ақ құрамында жеке деректер бар кез келген құпия ақпарат кіреді.

Министрлік түсіндіргендей, азаматтың аты-жөні мен жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) қандай да бір құпия ақпаратпен байланыстырылмай жеке қолданылған жағдайда жалпыға қолжетімді жеке деректер болып саналады.

Алайда аты-жөні мен ЖСН қаржылық құпиямен, медициналық құпиямен немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия ақпаратпен бірге пайдаланылса, олар қолжетімділігі шектеулі жеке деректер санатына жатқызылады.

Еске салайық, бұған дейін Астана, Алматы және Қарағанды қалаларындағы азаматтардың жеке деректері халықаралық қылмыстық арнаның қолына түскені туралы хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
14:05, Бүгін
Қазақстанда "111" байланыс орталығының жұмыс тәртібі өзгерді
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных
14:15, 01 желтоқсан 2025
Жеке деректерді қорғау ережелерін бұзғандарға 10,6 млн теңге айыппұл салынды
Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация
09:13, 26 қыркүйек 2025
Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі жаңа логотипін таныстырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Полузащитник сборной Казахстана Айбол Абикен попрощался с &quot;Кайсаром&quot;
14:28, Бүгін
Полузащитник сборной Казахстана Айбол Абикен попрощался с "Кайсаром"
С кем сыграет &quot;Кайрат&quot; в следующем раунде Лиги чемпионов, если пройдёт &quot;Сутьеску&quot;
14:04, Бүгін
С кем сыграет "Кайрат" в следующем раунде Лиги чемпионов, если пройдёт "Сутьеску"
Милад Карими
13:50, Бүгін
Лидер сборной Казахстана Милад Карими не выступит на чемпионате Азии по спортивной гимнастике
Куат Хамитов
13:44, Бүгін
Видео: Куат Хамитов готовится к схватке с Арманом Царукяном в борцовском зале
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: