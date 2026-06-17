Қорғаныс министрлігі қазақстандықтарды әскери барлауға тартуы мүмкін
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Үкіметтің 2026 жылғы 12 маусымдағы қаулысымен Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Түзетулерге сәйкес, ведомствоның өкілеттіктері кеңейтілді:
- өз құзыреті шегінде орындалуы міндетті құқықтық актілер қабылдау;
- мемлекеттік органдардан, ұйымдардан және олардың лауазымды тұлғаларынан заңнамада белгіленген тәртіппен қажетті ақпарат пен материалдарды сұратып алу;
- өз құзыреті шегінде консультативтік-кеңесші және сараптамалық комиссиялар құру;
- сотқа жүгіну;
- тексерулер мен сараптамалар жүргізуге басқа ұйымдардың мамандарын тарту;
- Қазақстан Республикасы азаматтарын Қорғаныс министрлігінің әскери барлау органдарына штаттан тыс жедел қызметкер ретінде ерікті негізде тарту (жаңа норма);
- заңнамада белгіленген тәртіппен өз өкілеттіктері мен функцияларының бір бөлігін ведомстволық ұйымдарға беру;
- Қазақстан Президенті мен Үкіметіне министрлік қызметі аясындағы салаларды жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;
- демеушілік және қайырымдылық көмекті, сондай-ақ әскери-техникалық ынтымақтастық аясында көрсетілетін көмекті алу және пайдалану.
Сонымен қатар министрлікке жаңа функция енгізілді:
- ол Қорғаныс министрлігінің әскери барлау органдарына азаматтарды ерікті негізде штаттан тыс жедел қызметкер ретінде тарту тәртібін бекітеді.
Қаулы 2026 жылғы 27 маусымнан бастап күшіне енеді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript