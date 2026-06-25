ТЖМ-нің өкілеттігі кеңейтілді
Қаулыға сәйкес, ТЖМ-ге бірқатар жаңа функциялар берілді.
Атап айтқанда, министрлік табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардан зардап шеккен азаматтарға келтірілген залалды өтеу қағидаларын әзірлеп, бекітетін болады.
Сондай-ақ азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органның қағидаларына сәйкес әлеуметтік маңызы бар қызметтер көрсетіп, осы қызметтерді ұсынудың үлгілік қағидаларын әзірлеп, бекітеді.
Бұдан бөлек, 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап министрлік азаматтық қорғау саласындағы жұмылдыру тапсырыстарын орындауға қажетті тауарлар көлемін айқындау мақсатында тиісті ұйымдардың қажеттіліктеріне талдау жүргізеді.
Сонымен қатар ведомствоның бірқатар функциялары нақтыланды.
Атап айтқанда, ТЖМ:
- арнайы оқу орнының цифрлық жүйелері мен интернет-ресурстарына қойылатын талаптарды әзірлеп, бекітеді (2026 жылғы 11 шілдеден бастап);
- жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп еңбек нарығының кәсіби біліктіліктерді тануға деген сұранысын жыл сайын айқындайды (2026 жылғы 1 шілдеден бастап);
- азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесіндегі корпоративтік цифрлық жүйе мен ахуалдық-дағдарыс орталықтарының жұмысын қамтамасыз етеді (2026 жылғы 11 шілдеден бастап);
- азаматтық қорғау органдарында киберқауіпсіздікті қамтамасыз етеді (2026 жылғы 11 шілдеден бастап).
Құжатта төтенше жағдайлар министрі Құрылтайда, сондай-ақ өзге де мемлекеттік органдар мен ұйымдарда министрліктің атынан өкілдік ететіні көрсетілген.
Қаулы жекелеген нормаларды қоспағанда, 2026 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енеді.