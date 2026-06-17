Синоптиктер Астана, Алматы және Шымкентке арналған ауа райы болжамын жаңартты
Алдағы күндері еліміздің үш ірі мегаполисінде жаңбыр жауып, найзағай ойнап, кей жерлерде бұршақ түсуі мүмкін. Ауа температурасы +35 градусқа дейін көтеріледі.
Астана
18 маусымда ауыспалы бұлтты ауа райы күтіледі. Кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, күндіз бұршақ түсуі мүмкін. Солтүстік-шығыс желі секундына 7–12 метр, екпіні 15–18 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +17…+19°C, күндіз +32…+34°C болады.
19 маусымда қысқа мерзімді жаңбыр мен найзағай болжанып отыр. Желдің жылдамдығы 7–12 м/с, екпіні 15 м/с. Түнде +18…+20°C, күндіз +31…+33°C.
20 маусымда жауын-шашын күтілмейді. Солтүстік-шығыс желі 9–14 м/с. Ауа температурасы түнде +17…+19°C, күндіз +30…+32°C болады.
Алматы
18 маусымда ауыспалы бұлтты ауа райы сақталып, күндіз аздаған жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-батыс желі 3–8 м/с, екпіні 13 м/с. Температура түнде +19…+21°C, күндіз +30…+32°C.
19 маусымда қысқа мерзімді жаңбыр мен найзағай күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа ауысып, 3–8 м/с жылдамдықпен соғады, екпіні 15–18 м/с болады. Температура түнде +19…+21°C, күндіз +30…+32°C.
20 маусымда да жаңбыр жауып, найзағай болуы ықтимал. Температура түнде +20…+22°C, күндіз +30…+32°C шамасында сақталады.
Шымкент
18 маусымда қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Жел солтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа ауысып, 8–13 м/с жылдамдықпен соғады, екпіні 15–20 м/с болады. Түнде +19…+21°C, күндіз +33…+35°C.
19 маусымда да күндіз жаңбыр жауып, найзағай күтіледі. Желдің екпіні 15–20 м/с-қа дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +20…+22°C, күндіз +33…+35°C болады.
20 маусымда жаңбыр мен найзағай болжанып отыр. Температура түнде +20…+22°C, күндіз +30…+32°C болады.
Бұған дейін синоптиктер Қазақстанның батысында ауа температурасы +43°C-қа дейін көтерілетінін ескерткен еді.