#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Депутат бизнес үшін салық жүйесін жеңілдетуді ұсынды

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.06.2026 16:08 Фото: pexels
Мәжіліс депутаты жалақы қорына салынатын салық жүйесін жеңілдетіп, жұмыс берушілер төлейтін бірнеше салық пен әлеуметтік төлемді бірыңғай әлеуметтік төлемге біріктіруді ұсынды.

Оның айтуынша, бүгінде шағын және орта бизнес үшін шешілмей келе жатқан негізгі мәселелердің бірі – еңбекке ақы төлеу қорына қатысты салық салу жүйесінің тым күрделілігі.

"Қазіргі таңда жұмыс беруші бірден бірнеше түрлі салық пен әлеуметтік төлемдерді есептеп, төлеуге міндетті. Олардың қатарында әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға (МӘМС) аударымдар, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бар. Сонымен қатар қызметкерлердің жалақысынан жеке табыс салығы, зейнетақы жарналары және МӘМС жарналары ұсталады. Нәтижесінде шағын кәсіпорынның бухгалтері әр қызметкер бойынша ай сайын 7-8 түрлі төлемді есептейді. Әр төлемнің өз есептеу тәртібі мен талаптары бар. Ұлттық экономика министрлігінің мәліметінше, жалақы қорына түсетін жалпы жүктеме бүгінде 39,5 пайызға жеткен және алдағы жылдары 41 пайыздан асуы мүмкін", – деді депутат Берік Бейсенғалиев.

Оның сөзінше, кәсіпкер қаншалықты көп қызметкер жұмысқа алса, есеп жүргізу жүйесі соғұрлым күрделене түседі әрі қаржылық жүктеме де артады.

Депутат бұл жағдай бухгалтерлердің уақытын бизнесті дамытуға емес, бір жалақыдан алынатын көптеген төлемдерді есептеуге жұмсауына себеп болып отырғанын айтты.

Мысал ретінде ол Грузияның тәжірибесін келтірді. Бұл елде еңбекке ақы төлеу қорына қатысты күрделі әлеуметтік төлемдер жойылып, негізгі жүктеме бірыңғай табыс салығына біріктірілген. Нәтижесінде көлеңкелі экономика көлемі азайған.

Берік Бейсенғалиевтің пікірінше, еңбекке шамадан тыс салықтық жүктеме түсіру керісінше бюджет кірісін азайтып, жалақының бір бөлігінің көлеңкеге кетуіне ықпал етеді.

Сондықтан депутат қызметкерлердің міндетті зейнетақы жарналары мен жеке табыс салығын сақтай отырып, жұмыс беруші төлейтін әлеуметтік салықты, әлеуметтік аударымдарды, МӘМС аударымдарын және міндетті зейнетақы жарналарын бірыңғай әлеуметтік төлемге біріктіруді ұсынды.

"Бір қызметкер – бір база – бір есептеу – бір төлем" қағидатын енгізу қажет. Ал түскен қаражатты мемлекет бюджет, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры, Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры және Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры арасында өзі бөлетін болады", – деді мәжілісмен.

Оның айтуынша, бұл бастама бизнестің әкімшілік шығындарын азайтып, есеп жүргізуді жеңілдетуге, ашықтықты арттыруға және еңбек қатынастарын заңдастыруға қосымша ынталандыру жасауға мүмкіндік береді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Депутат қазақстандық аналарға емделу үшін бір реттік төлем төлеуді ұсынды
16:39, 06 наурыз 2024
Депутат қазақстандық аналарға емделу үшін бір реттік төлем бөлуді ұсынды
Жаңа Салық кодексі: бизнес үшін не өзгереді
17:22, 18 шілде 2025
Жаңа Салық кодексі: бизнес үшін не өзгереді
Соңғы күндері балаларымыздың өз-өзіне қол жұмсау фактілері қоғамның қатты алаңдаушылығын тудыруда.
10:43, 25 қыркүйек 2024
Депутат балалардың қауіпсіздігі үшін әлеуметтік желілерге қатысты заңнамалық шараларды күшейтуді ұсынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: пресс-служба КФБ
18:54, Бүгін
"Не надо расстраиваться": топ-тренер оценил скандальное поражение Аккалыкова от Умматалиева
Фото: WTA
18:15, Бүгін
Тренер Арины Соболенко высказался об интервью теннисистки после поражения от Шнайдер
&quot;Где нокдаун был?&quot;: скандал произошёл на Кубке мира после поражения Аккалыкова от Умматалиева
17:59, Бүгін
"Где нокдаун был?": скандал произошёл на Кубке мира после поражения Аккалыкова от Умматалиева
Арман Царукян
17:53, Бүгін
"Возможно, я выбрал не тот вид спорта": Арман Царукян надеется на титульный бой в UFC
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: