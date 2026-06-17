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Қоғам

Қазақстанда білім гранттарына өтініш қабылдау мерзімі жарияланды

Технопарк, IT, айти, программирование, программисты, IT-специалисты, студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.06.2026 16:23 Фото: akorda.kz
Қазақстанның Ғылым және жоғары білім министрлігі талапкерлерге білім гранттары конкурсына құжат қабылдау мерзімін жариялады.

Ведомствоның мәліметінше, гранттар конкурсына қатысу үшін құжаттар 2026 жылғы 13–20 шілде аралығында қабылданады.

Талапкерлер құжаттарын жоғары оқу орындарының қабылдау комиссиялары арқылы (оның ішінде онлайн форматта) немесе eGov порталы арқылы тапсыра алады.

Грант конкурсына қатысу үшін келесі құжаттар қажет:

  • жеке куәлік;
  • ҰБТ сертификаты;
  • 3×4 көлеміндегі фотосурет;
  • жалпы орта білім туралы аттестат немесе колледж түлектері үшін диплом;
  • жеңілдік санаты бойынша қатысатын талапкерлер үшін растайтын құжаттар;
  • B167 "Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарын ұшу барысында пайдалану" білім беру бағдарламасына түсушілер үшін дәрігерлік-ұшу сараптамалық комиссиясының медициналық қорытындысы.

Министрлік қосымша ақпарат алу үшін талапкерлерге жоғары оқу орындарының қабылдау комиссияларына жүгінуге кеңес берді.

Еске салайық, бұған дейін Ғылым және жоғары білім министрлігі 2026 жылғы негізгі Ұлттық бірыңғай тестілеудің аралық қорытындыларын жариялаған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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