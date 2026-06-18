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Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев: Денсаулық сақтау мәселесі жаңа Ата заңда айрықша орын алды

Конституция РК, День Конституции РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.06.2026 12:31 Фото: akorda.kz
Ақордада өткен медицина қызметкерлерін марапаттау рәсімінде Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа Ата заңда денсаулық сақтау саласына ерекше мән берілгенін атап өтті.

Президенттің айтуынша, еліміздің негізгі құжатында ұлт саулығы мәселесі кең ауқымда қарастырылған.

"Мемлекетіміздің мызғымас тірегі – жаңа Ата заңымызда денсаулық сақтау мәселесіне айрықша мән берілді. Біз ұлт саулығы ұғымына алғаш рет кең ауқымда назар аудардық", – деді Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев Конституциядағы жаңа қағидаттар қоғамның жауапкершілігін күшейтетінін де атап өтті.

"Соған сәйкес Конституцияда қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау және табиғи байлыққа ұқыпты қарау қағидаттары айқындалды. Бұл адам өмірін сақтау тек медицина мамандарының емес, тұтас қоғамның ортақ міндеті екенін көрсетеді", – деді ол.

Сондай-ақ Президент елдегі денсаулық сақтау саласының дамуына тоқталып, нақты жетістіктерді атады.

"Баршаңызға белгілі, мемлекет медицина саласын дамытуға әрдайым баса назар аударады. Қазір де осы бағытта ауқымды жұмыс істеліп жатыр. Нақты нәтижелер бар", – деді Мемлекет басшысы.

Мемлекет басшысының мәліметінше, соңғы жылдары халықтың өмір сүру ұзақтығы артқан, ал ана мен сәби өлімі айтарлықтай төмендеген.

"Былтыр еліміз бойынша азаматтардың орташа өмір сүру ұзақтығы 76 жасқа жақындады. Соңғы үш жылда ана өлімі 35 пайызға, ал сәби өлімі 24 пайызға қысқарды. Бұл – Тәуелсіздік жылдарындағы ең төменгі көрсеткіш", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Сонымен қатар Президент соңғы жеті жылда ел бойынша 1300-ге жуық денсаулық сақтау нысаны салынғанын атап өтті.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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