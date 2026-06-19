Астанада камералар көмегімен заңсыз қоқыс төгу фактісі анықталды
Бейнебақылау камераларын мониторингтеу барысында құрылыс қалдықтарын заңсыз төгу фактісі анықталды. Тексеру нәтижесінде Shacman жүк көлігінің жүргізушісі қала аумағында құрылыс қалдықтарын рұқсат етілмеген жерге шығарғаны белгілі болды.
Құқық бұзушы жедел анықталып, әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Полиция құрылыс және өзге де қалдықтарды тек арнайы белгіленген орындарға ғана шығару қажеттігін ескертеді. Жыл басынан бері елорда аумағында абаттандыру ережелерін бұзудың 24 мыңнан астам дерегі тіркелген.
Барлық факті бойынша құқық бұзушыларға қатысты әкімшілік шаралар қолданылған. "Таза Қазақстан" акциясы аясында полиция қызметкерлері қала аудандарының барлығында аумақтарды ластау, құрылыс және тұрмыстық қалдықтарды заңсыз төгу мен жинақтау деректерін анықтау жұмыстарын жалғастыруда.
Барлық анықталған құқық бұзушылықтар тіркеліп, кінәлі тұлғалар қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапкершілікке тартылады.