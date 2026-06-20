Алматыда полиция көлігіне тас лақтырған әйел жазаланды
Фото: Zakon.kz
Алматыда патрульдік полиция көлігіне тас лақтырған әйел ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиғаның видеосы әлеуметтік желілерде тарады.
Алматы полиция департаментінің мәліметінше, видеоға түскен оқиға бойынша әйелдің кім екені анықталып, ол ұсталған.
"Әйел өтіп бара жатқан патрульдік полиция көлігіне тас лақтырған. Бұл дерек бойынша ол ұсталып, ұсақ бұзақылық жасағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды", – деп хабарлады ведомствоның баспасөз қызметі.
Полицияның мәліметінше, әйелдің әрекеті себепсіз әрі оғаш сипатта болған. Осыған байланысты оның психоэмоциялық жағдайын бағалау үшін Алмалы аудандық полиция басқармасына жедел медициналық жәрдем бригадасы шақырылған.
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