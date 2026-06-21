Алматы мен тағы бірнеше қалада ауаның ластану қаупі жоғары болады
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптиктер 2026 жылғы 21 маусымда Қазақстанның бес қаласында ауаның ластану деңгейі жоғарылайтынын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидромет" мәліметінше, 21 маусымда Қостанай, Алматы, Талдықорған қалаларында, сондай-ақ түнгі уақытта Теміртау мен Қарағандыда қолайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасады.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай – желдің болмауы немесе әлсіз соғуы, тұман, температуралық инверсия сияқты қысқа мерзімді ауа райы құбылыстарының жиынтығы. Мұндай кезде атмосфераның төменгі қабатында зиянды ластаушы заттар жиналып, ауа сапасы нашарлайды.
Мамандар мұндай кезеңде тұрғындарға, әсіресе автожолдар мен басқа да ластану көздерінің маңында ашық ауада ұзақ жүрмеуге кеңес береді. Ал өкпе, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар адамдар сыртқа шыққанда өздеріне қажетті дәрі-дәрмектерін бірге алып жүргені жөн.
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