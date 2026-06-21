Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль құны қанша
Фото: Zakon.kz
Материалда Қазақстан Ұлттық банкінің ресми валюта бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі АҚШ доллары, еуро және рубльдің сатып алу және сату бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 21 маусымдағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамдары:
- АҚШ доллары – 488,37 теңге;
- Еуро – 559,77 теңге;
- Рубль – 6,64 теңге;
- Қытай юані – 72,15 теңге.
Айта кетейік, шетел валюталарының бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.
Астана
АҚШ доллары:
сатып алу – 484 теңге;
сату – 491 теңге.
Еуро:
сатып алу – 558 теңге;
сату – 568 теңге;
Ресей рублі:
сатып алу – 6,25 теңге;
сату – 6,55 теңге.
Алматы
АҚШ доллары:
сатып алу – 488,4 теңге;
сату – 490,32 теңге.
Еуро:
сатып алу – 559,59 теңге;
сату – 564,84 теңге.
Рубль:
сатып алу – 6,36 теңге;
сату – 6,48 теңге.
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