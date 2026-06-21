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Қоғам

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль құны қанша

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.06.2026 11:40 Фото: Zakon.kz
Материалда Қазақстан Ұлттық банкінің ресми валюта бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі АҚШ доллары, еуро және рубльдің сатып алу және сату бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 21 маусымдағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамдары:

  • АҚШ доллары – 488,37 теңге;
  • Еуро – 559,77 теңге;
  • Рубль – 6,64 теңге;
  • Қытай юані – 72,15 теңге.

Айта кетейік, шетел валюталарының бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.

Астана

АҚШ доллары:

сатып алу – 484 теңге;

сату – 491 теңге.

Еуро:

сатып алу – 558 теңге;

сату – 568 теңге;

Ресей рублі:

сатып алу – 6,25 теңге;

сату – 6,55 теңге.

Алматы

АҚШ доллары:

сатып алу – 488,4 теңге;

сату – 490,32 теңге.

Еуро:

сатып алу – 559,59 теңге;

сату – 564,84 теңге.

Рубль:

сатып алу – 6,36 теңге;

сату – 6,48 теңге.

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Айдос Қали
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