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Қоғам

2 тамыздағы Астана мен Алматы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.08.2026 12:34 Фото: Zakon.kz
Материалда Қазақстан Ұлттық банкінің ресми валюта бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамдары ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 2 тамыздағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамдары:

  • АҚШ доллары – 473,81 теңге;
  • Еуро – 546,04 теңге;
  • Рубль – 5,97 теңге;
  • Қытай юані – 70,15 теңге.

Валюта бағамдары тәулік ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.

Астана

АҚШ доллары:

сатып алу – 469 теңге;

сату – 476 теңге.

Еуро:

сатып алу – 537 теңге;

сату – 547 теңге.

Рубль:

сатып алу – 5,6 теңге;

сату – 5,8 теңге.

Алматы

АҚШ доллары:

сатып алу – 472,6 теңге;

сату – 474,66 теңге.

Еуро:

сатып алу – 542,58 теңге;

сату – 547,91 теңге.

Рубль:

сатып алу – 5,62 теңге;

сату – 5,76 теңге.

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Айдос Қали
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