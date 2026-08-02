2 тамыздағы Астана мен Алматы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Фото: Zakon.kz
Материалда Қазақстан Ұлттық банкінің ресми валюта бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамдары ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 2 тамыздағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамдары:
- АҚШ доллары – 473,81 теңге;
- Еуро – 546,04 теңге;
- Рубль – 5,97 теңге;
- Қытай юані – 70,15 теңге.
Валюта бағамдары тәулік ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.
Астана
АҚШ доллары:
сатып алу – 469 теңге;
сату – 476 теңге.
Еуро:
сатып алу – 537 теңге;
сату – 547 теңге.
Рубль:
сатып алу – 5,6 теңге;
сату – 5,8 теңге.
Алматы
АҚШ доллары:
сатып алу – 472,6 теңге;
сату – 474,66 теңге.
Еуро:
сатып алу – 542,58 теңге;
сату – 547,91 теңге.
Рубль:
сатып алу – 5,62 теңге;
сату – 5,76 теңге.
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