26 шілдедегі Алматы мен Астанадағы валюта айырбастау бағамдары
Фото: Zakon.kz
Материалда Қазақстан Ұлттық банкінің ресми валюта бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамдары ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 26 шілдедегі жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамдары:
- АҚШ доллары – 475,98 теңге;
- еуро – 542,63 теңге;
- рубль– 6,10 теңге;
- Қытай юані – 70,25 теңге.
Валюта бағамдары күн ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.
Астана
АҚШ доллары:
сатып алу – 470 теңге;
сату – 476,97 теңге.
Еуро:
сатып алу – 533 теңге;
сату – 542,97 теңге.
Рубль:
сатып алу – 5,52 теңге;
сату – 5,92 теңге.
Алматы
АҚШ доллары:
сатып алу – 471,82 теңге;
сату – 474,18 теңге.
Еуро:
сатып алу – 537,76 теңге;
сату – 543,10 теңге.
Рубль:
сатып алу – 5,68 теңге;
сату – 5,82 теңге.
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