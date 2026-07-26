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Қоғам

26 шілдедегі Алматы мен Астанадағы валюта айырбастау бағамдары

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.07.2026 11:18 Фото: Zakon.kz
Материалда Қазақстан Ұлттық банкінің ресми валюта бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамдары ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 26 шілдедегі жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамдары:

  • АҚШ доллары – 475,98 теңге;
  • еуро – 542,63 теңге;
  • рубль– 6,10 теңге;
  • Қытай юані – 70,25 теңге.

Валюта бағамдары күн ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.

Астана

АҚШ доллары:

сатып алу – 470 теңге;

сату – 476,97 теңге.

Еуро:

сатып алу – 533 теңге;

сату – 542,97 теңге.

Рубль:

сатып алу – 5,52 теңге;

сату – 5,92 теңге.

Алматы

АҚШ доллары:

сатып алу – 471,82 теңге;

сату – 474,18 теңге.

Еуро:

сатып алу – 537,76 теңге;

сату – 543,10 теңге.

Рубль:

сатып алу – 5,68 теңге;

сату – 5,82 теңге.

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Айдос Қали
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