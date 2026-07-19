19 шілдедегі Алматы мен Астана айырбастау орындарындағы валюта бағамдары
Фото: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының ресми бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарындағы үш валюта — АҚШ доллары, еуро және ресей рублінің бағамдары ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 19 шілдедегі жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамдары:
- АҚШ доллары – 470,53 теңге;
- еуро – 539,07 теңге;
- рубль – 5,97 теңге;
- Қытай юані – 69,38 теңге.
Шетел валюталарының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін. Көрсетілген мәліметтерде айырбастау орындарының валютаны сатып алу және сату бағамдары берілген.
Астана
Доллар бағамы:
Сатып алу – 468 теңге,сату – 475 теңге.
Еуро бағамы:
Сатып алу – 535 теңге,сату – 545 теңге.
Рубль бағамы:
Сатып алу – 5,72 теңге,сату – 5,92 теңге.
Алматы
Доллар бағамы:
Сатып алу – 470,57 теңге,сату – 472,76 теңге.
Еуро бағамы:
Сатып алу – 537,54 теңге,сату – 542,79 теңге.
Рубль бағамы:
Сатып алу – 5,65 теңге,сату – 5,8 теңге.
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