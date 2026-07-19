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Қоғам

19 шілдедегі Алматы мен Астана айырбастау орындарындағы валюта бағамдары

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.07.2026 13:48 Фото: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының ресми бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарындағы үш валюта — АҚШ доллары, еуро және ресей рублінің бағамдары ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 19 шілдедегі жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамдары:

  • АҚШ доллары – 470,53 теңге;
  • еуро – 539,07 теңге;
  • рубль – 5,97 теңге;
  • Қытай юані – 69,38 теңге.

Шетел валюталарының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін. Көрсетілген мәліметтерде айырбастау орындарының валютаны сатып алу және сату бағамдары берілген.

Астана

Доллар бағамы:

Сатып алу – 468 теңге,сату – 475 теңге.

Еуро бағамы:

Сатып алу – 535 теңге,сату – 545 теңге.

Рубль бағамы:

Сатып алу – 5,72 теңге,сату – 5,92 теңге.

Алматы

Доллар бағамы:

Сатып алу – 470,57 теңге,сату – 472,76 теңге.

Еуро бағамы:

Сатып алу – 537,54 теңге,сату – 542,79 теңге.

Рубль бағамы:

Сатып алу – 5,65 теңге,сату – 5,8 теңге.

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Айдос Қали
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