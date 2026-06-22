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Қоғам

Қазақстанда егіздер мен үшемдер ең көп қай өңірде дүниеге келетіні белгілі болды

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.06.2026 09:58 Фото: pexels
Ұлттық статистика бюросы 2026 жылдың алғашқы төрт айында Қазақстанда дүниеге келген егіздер мен үшемдерге қатысты мәліметтерді жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Статистикалық деректерге сәйкес, қаңтар-сәуір айлары аралығында елімізде 1926 егіз және 54 үшем дүниеге келген. Есепті кезеңде төртемдердің тууы тіркелмеген.

Егіздердің туу көрсеткіші бойынша Түркістан облысы көш бастап тұр. Өңірде 263 егіз дүниеге келген. Екінші орында – Алматы (245 жағдай), ал үшінші орында – Алматы облысы (175 жағдай).

Үшемдердің туу көрсеткіші бойынша Түркістан облысы, Атырау облысы және Шымкент бірінші орынды бөлісті. Аталған өңірлердің әрқайсысында үшемнен туған бір отбасы тіркелген, яғни әр өңірде тоғыз нәрестеден дүниеге келген.

Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, 2026 жылдың қаңтар-сәуір айларында Қазақстанда жалпы 99,4 мың бала туған.

Туу көрсеткіші ең жоғары өңірлер қатарында Түркістан облысы (1000 тұрғынға шаққанда 19,75), Шымкент (19,39) және Маңғыстау облысы (19,28) бар.

Еске салайық, 2026 жылғы 2 маусымда Ұлттық статистика бюросы Қазақстан халқының саны артқанын хабарлаған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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