Қазақстан халқының саны қаншаға жеткені белгілі болды
Фото: Zakon.kz
Ұлттық статистика бюросы Қазақстан халқының санына қатысты жаңартылған мәліметтерді жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ресми дерекке сәйкес, 2026 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша Қазақстанда 20 575 979 адам тұрған. Ал 1 мамырдағы мәлімет бойынша халық саны 20 562 993 адам болған. Осылайша, бір ай ішінде ел халқы 12 986 адамға көбейді.
Бюроның мәліметінше:
- қала тұрғындарының саны – 13 168 438 адам;
- ауыл тұрғындарының саны – 7 407 541 адам.
Қазақстанда әйелдер саны ерлерге қарағанда әлі де көп.
Елде:
- әйелдер – 10 517 159 адам;
- ерлер – 10 058 820 адам.
Халық саны бойынша Алматы қаласы көш бастап тұр. Қалада 2 366 525 адам тұрады.
Екінші орында Түркістан облысы – 2 146 670 адам, ал үшінші орында Астана қаласы – 1 674 699 адам.
Ал халық ең аз қоныстанған өңір – Ұлытау облысы. Мұнда 218 169 адам тұрады.
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