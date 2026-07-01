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Саясат

Мемлекет басшысы Канада Премьер-министрін ұлттық мерекемен құттықтады

Мемлекет басшысы Канада Премьер-министрін ұлттық мерекемен құттықтады , сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 16:06 Сурет: akorda.kz
2026 жылдың 1 шілдесінде Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Канада Премьер-министрін ұлттық мерекемен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың баспасөз қызметі берген ақпаратқа сай, Қасым-Жомарт Тоқаев Канада күні – ұлттық мейрамына орай осы елдің Премьер-министрі Марк Карниге құттықтау жеделхатын жолдады.

Президент еліміз Канадамен достыққа және өзара құрметке негізделген көпжылдық серіктестікті жоғары бағалайтынын атап өтіп, екіжақты байланысты одан әрі нығайтуға бейіл екенін растады.

Қасым-Жомарт Тоқаев Марк Карнидің жауапты қызметіне табыс, ал достас Канада халқына құт-береке тіледі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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12:55, 01 мамыр 2025
Мемлекет басшысы Канаданың Премьер-министрін құттықтады
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