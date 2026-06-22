#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Алматылықтар кәдеге жаратуға 600-ден астам сынапты шам тапсырды

Қалалық Recycle Бірге экологиялық акциясы аясында алматылықтар қауіпсіз кәдеге жарату үшін құрамында сынабы бар 608 шам тапсырды. , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.06.2026 12:12 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Қалалық Recycle Бірге экологиялық акциясы аясында алматылықтар қауіпсіз кәдеге жарату үшін құрамында сынабы бар 608 шам тапсырды.

Мұндай қалдықтар қауіпті қалдық санатына жатады және арнайы өңдеуді қажет етеді, өйткені олардың құрамындағы заттар қоршаған орта мен адам денсаулығына зиян келтіруі мүмкін. Бұл туралы "Eco Almaty" ЖШС мамандары айтты.

Сонымен қатар акцияға қатысушылар қайта өңдеуге арналған қайталама шикізат өткізіп, заттарды қайта пайдалануға тапсырды, кітап алмасу шараларына, экологиялық шеберлік сабағына және басқа да тақырыптық іс-шараларға қатысты.

Recycle Бірге экологиялық акциясы Алматыда 2019 жылдан бері өткізіліп келеді. Жоба экологиялық мәдениетті дамытуға, қалдықтарды бөлек жинау тәжірибесін кеңінен насихаттауға және саналы тұтыну қағидаттарын қалыптастыруға бағытталған.

Іс-шара "Таза Қазақстан" республикалық бағдарламасы аясында Алмалы аудандық әкімдігінің, Алматы қаласы Экология және қоршаған орта басқармасының, Жастар саясаты басқармасының қолдауымен, сондай-ақ Алматыны дамыту орталығы мен "Eco Almaty" ЖШС-нің ақпараттық қолдауымен өтті. Ұйымдастырушысы – "Greenup.kz" қоғамдық қоры.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда қала әкімі Ерболат Досаевтың тапсырмасы аясында қар еріту пункті ашылды, онда Қазақстанда алғаш рет экологиялық таза еріту технологиясы және қарды тиімді кәдеге жарату қолданылды.
09:01, 09 қаңтар 2025
Алматыда алғашқы қар еріту пункті іске қосылды
Вагоны внутри, железная дорога, поезд, вагоны, КТЖ, ЖД, железнодорожный вокзал
09:59, 20 тамыз 2024
Қазақстандық жолсеріктер 3,7 мың тоннадан астам қалдықты қайта өңдеуге тапсырды
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны
14:24, 12 желтоқсан 2024
Астанада қоғамдық орындарды ластаған 15 мыңнан астам азамат жазаланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Аркадий Шестаков
11:33, Бүгін
"Один из лучших центров по игре на вбрасываниях ": КХЛ оценила подписание "Барыса"
Рыбакина после Уимблдона заявилась на турнир в Вашингтоне
11:22, Бүгін
Елена Рыбакина после "Уимблдона" заявилась на турнир в Вашингтоне
Топ-тренер объяснил, кто должен ехать на Азиаду: Торехан Сабырхан или Аблайхан Жусупов
10:55, Бүгін
Топ-тренер объяснил, кто должен ехать на Азиаду: Торехан Сабырхан или Аблайхан Жусупов
Кристина Овчинникова
10:53, Бүгін
Чемпионка Азии по лёгкой атлетике Овчинникова добилась очередного мини-успеха за Казахстан
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: