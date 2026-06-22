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Қоғам

Ерлан Қарин: ішкі саясаттағы жаңа регламенттер өз бетінше шешім қабылдауды тоқтатады

Республикалық ішкі саясат мәселелері жөніндегі кеңесте Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин жаңа Конституцияның күшіне енуі қарсаңында идеологиялық жұмыстағы өзекті міндеттер мен басымдықтарды атап өтті., сурет - Zakon.kz жаңалық 22.06.2026 13:03 Сурет: akorda.kz
Республикалық ішкі саясат мәселелері жөніндегі кеңесте Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин жаңа Конституцияның күшіне енуі қарсаңында идеологиялық жұмыстағы өзекті міндеттер мен басымдықтарды атап өтті.

Оның айтуынша, ішкі саясат саласында, әсіресе ономастика, ескерткіш орнату, түрлі қоғамдық марапаттар мен атақтар беру бағыттарында нақты тәртіп орнату қажеттілігі бұрыннан талқыланып келген.

"Бұл мәселелер қоғамда негізді наразылық туғызды. Сондықтан біз нақты ережелерді енгізіп, олардың қатаң сақталуын талап ете бастадық. Жаңа регламенттер мен рәсімдерді күшейту өз нәтижесін беріп жатыр, біртіндеп тәртіп орнатылып келеді", – деді ол.

Сонымен қатар Ерлан Қарин бұл бағыттағы жұмысты жалғастыру қажет екенін айтты.

Оның сөзінше, кейбір өңірлерде жеке немесе туыстық мүдделерге негізделіп көшелерді, мектептерді қайта атау әрекеттері әлі де кездеседі. Сондай-ақ ескерткіш орнату мәселесінде қысым жасау, алдын ала дайындықты аяқтап қою немесе "дайын болды" деп мәлімдеп, билікке фактімен әсер ету жағдайлары бар.

"Кей жағдайда ескерткіштердің сапасы мен көркемдік деңгейі сын көтермейді. Ал заңды себептермен бас тартылған жағдайда бастамашылар жауапкершілікті билікке аударуға тырысады. Бұл дұрыс емес", – деді мемлекеттік кеңесші.

Ол барлық мемлекеттік органдар мен азаматтар белгіленген құқықтық нормалар мен рәсімдерді қатаң сақтауы тиіс екенін атап өтті.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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