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Қоғам

Жаңа цифрлық инфрақұрылым объектісі "Цифрлық үкімет" тізіміне енгізілді

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.06.2026 13:39 Фото: freepik
Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі "Цифрлық үкіметтің" цифрлық инфрақұрылым объектілерінің тізбесіне толықтыру енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңартылған тізімге Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі-нің аппараттық-бағдарламалық кешені қосылды.

Бұған дейінгі тәртіп бойынша тізімге келесі цифрлық жүйелер кіреді:

  • "Цифрлық үкімет" веб-порталы
  • "Цифрлық үкімет" шлюзі
  • "Жеке тұлғалар" мемлекеттік деректер базасы
  • "Заңды тұлғалар" мемлекеттік деректер базасы
  • "E-лицензиялау" мемлекеттік деректер базасы
  • "Цифрлық үкіметтің төлем шлюзі"
  • "Мекенжай тіркелімі"
  • ХҚКО-лардың интеграцияланған ақпараттық жүйесі
  • Мемлекеттік органдардың интранет-порталы
  • Мемлекеттік органдардың электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі
  • АХАТ ақпараттық жүйесі
  • Жылжымалы мүлік тіркелімі
  • "Үкіметтің мобильді кеңсесі"
  • НҚА эталондық бақылау банкі
  • Мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған жүйесі
  • "Мобильді үкімет"
  • "ASHYQ" бағдарламалық қамтамасыз етуі
  • "E-өтініш" жүйесі
  • Электрондық архив жүйесі
  • "E-қызмет" персоналды басқару жүйесі
  • "E-заң көмегі" құқықтық көмек жүйесі
  • Бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйе
  • Техникалық реттеу жүйесі "E-KTRM"
  • Жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры
  • Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы ақпараттық жүйе
  • Қоршаған орта және табиғи ресурстар бойынша ұлттық деректер базасы
  • Ұлттық және мемлекеттік куәландыру орталықтары
  • "Сенімді үшінші тарап" жүйесі

Аталған бұйрық 2026 жылғы 12 шілдеден бастап күшіне енеді.

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