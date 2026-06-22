Жаңа цифрлық инфрақұрылым объектісі "Цифрлық үкімет" тізіміне енгізілді
Фото: freepik
Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі "Цифрлық үкіметтің" цифрлық инфрақұрылым объектілерінің тізбесіне толықтыру енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жаңартылған тізімге Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі-нің аппараттық-бағдарламалық кешені қосылды.
Бұған дейінгі тәртіп бойынша тізімге келесі цифрлық жүйелер кіреді:
- "Цифрлық үкімет" веб-порталы
- "Цифрлық үкімет" шлюзі
- "Жеке тұлғалар" мемлекеттік деректер базасы
- "Заңды тұлғалар" мемлекеттік деректер базасы
- "E-лицензиялау" мемлекеттік деректер базасы
- "Цифрлық үкіметтің төлем шлюзі"
- "Мекенжай тіркелімі"
- ХҚКО-лардың интеграцияланған ақпараттық жүйесі
- Мемлекеттік органдардың интранет-порталы
- Мемлекеттік органдардың электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі
- АХАТ ақпараттық жүйесі
- Жылжымалы мүлік тіркелімі
- "Үкіметтің мобильді кеңсесі"
- НҚА эталондық бақылау банкі
- Мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған жүйесі
- "Мобильді үкімет"
- "ASHYQ" бағдарламалық қамтамасыз етуі
- "E-өтініш" жүйесі
- Электрондық архив жүйесі
- "E-қызмет" персоналды басқару жүйесі
- "E-заң көмегі" құқықтық көмек жүйесі
- Бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйе
- Техникалық реттеу жүйесі "E-KTRM"
- Жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры
- Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы ақпараттық жүйе
- Қоршаған орта және табиғи ресурстар бойынша ұлттық деректер базасы
- Ұлттық және мемлекеттік куәландыру орталықтары
- "Сенімді үшінші тарап" жүйесі
Аталған бұйрық 2026 жылғы 12 шілдеден бастап күшіне енеді.
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