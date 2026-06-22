#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Алматыда алдағы жылу беру маусымына қалалық инфрақұрылымның дайындығы талқыланды

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, обогреватель, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.06.2026 14:27 Фото: freepik
Алматы әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен алдағы жылу беру маусымына қалалық инфрақұрылымды дайындау мәселесі бойынша кеңес өтті.

Жиын барысында жылумен, электрмен, газбен және сумен жабдықтау нысандарының дайындығы, сондай-ақ тұрғын үй қоры мен әлеуметтік нысандардың алдағы қысқы кезеңге әзірлігі қаралды.

Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы өкілдерінің мәліметінше, қалалық шаруашылықтың жылу беру маусымына жалпы дайындығы 50,5%.

Барлық жұмыс бекітілген кестеге сәйкес жүргізілуде. Қазіргі таңда "АлЭС" АҚ нысандарының дайындығы – 52%, "АЖК" АҚ – 46%, "Алматы Су" МКК – 71%, "Алматыжылужайэнерго" ЖШС – 39%, "Алматы жылу жүйесі" ЖШС – 38%, газ желілерінің дайындығы 57% болады.

Тұрғын үй қорын дайындау жайына ерекше назар аударылды. Алматыда 9 861 көппәтерлі тұрғын үй бар, оның 9 283-і орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйесіне қосылған. 22 маусымдағы жағдай бойынша 984 тұрғын үй дайындық актісін алған. Жылыту жүйелерін шаю және қысыммен тексеру, сондай-ақ үйішілік инженерлік желілерді жөндеу жұмыстары жалғасуда. Бұл жұмыстар биылғы жылдың 10 қыркүйегіне дейін аяқталуға тиіс.

Сонымен қатар басқару органдары жоқ 230 көппәтерлі тұрғын үйдің жағдайы жеке қаралды. Оларды қысқы маусымға дайындау үшін аудан әкімдіктерімен бірлесіп жылыту жүйелерін шаю және қысыммен тексеру, сондай-ақ қажетті энергия үнемдеу шараларын жүргізу жоспарланған. Аталған жұмыстарды тамыз айының соңына дейін аяқтау көзделіп отыр.

Кеңес барысында коммуналдық кәсіпорындардың жөндеу және инвестициялық бағдарламаларды іске асыру барысы туралы есебі тыңдалды. Атап айтқанда, биыл 20 шақырым жылу желісін қайта жаңғырту, 379 шақырым электр желісін жаңғырту, сондай-ақ жалпы ұзындығы 60 шақырымнан асатын су құбыры және кәріз желілерін қайта жаңғырту жоспарланған.

Дархан Сатыбалды тұрғын үйлерді күзгі-қысқы кезеңге дайындау мәселесіне ерекше назар аударып, бұл жұмыстарға бақылауды күшейту жөнінде басқармалар мен аудан әкімдеріне нақты тапсырмалар берді. Сонымен қатар қала әкімі тұрғын үй қорымен қатар барлық әлеуметтік нысанның қысқы маусымға дайындығы мәселесін өзінің тұрақты бақылауында ұстайтынын атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматы әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен заңсыз көше саудасын жою және стационарлық емес сауда нысандарын орналастыруды ретке келтіру мәселесі бойынша кеңес өтті.
11:58, 19 маусым 2026
Алматыда заңсыз көше саудасына қарсы шаралар күшейтіледі
Алматыда қала әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен &quot;Таза Қазақстан&quot; жалпыреспубликалық экологиялық науқанын жүзеге асыру мәселесі бойынша кеңейтілген кеңес өтті.
12:54, 25 шілде 2025
Алматы әкімі "Таза Қазақстан" бастамасын жүзеге асыруға жастарды көптеп тартуды тапсырды
Жылу маусымына дайындақы жүріп жатыр
15:57, 14 шілде 2023
Алматы әкімдігі жаңа жылу маусымына дайындық қалай жүріп жатқанын айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Айбек Оралбай стал победителем второго этапа Кубка мира
17:06, Бүгін
Казахстан проиграл Узбекистану на Кубке мира среди мужчин: какие цели преследовали тренеры
Бабаян прокомментировал поражение от &quot;Актобе&quot;
16:54, Бүгін
"Два нелепых гола": Бабаян прокомментировал поражение "Астаны" от "Актобе" в КПЛ
Талгат Байсуфинов
16:37, Бүгін
Как Казахстан выступил под руководством Талгата Байсуфинова после его третьего прихода
Луиш Нани о голе в ворота &quot;Астаны&quot;
16:27, Бүгін
"Выплеснул всю злость": суперзвезда "Актобе" Луиш Нани оценил свой гол в ворота "Астаны"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: