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Қоғам

Қаржылық мониторинг агенттігінің сегіз өңірдегі департамент басшылары ауысты

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.06.2026 15:18 Фото: АФМ РК
Қазақстанның сегіз өңірінде Қаржылық мониторинг агенттігінің Экономикалық тергеп-тексеру департаменттеріне жаңа басшылар тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Таратылған мәліметке сәйкес, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің келісімімен Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бұйрығы негізінде мынадай кадрлық тағайындаулар жүзеге асырылды:

  • генерал-майор Ерболат Темірболатұлы Балғабаев – Маңғыстау облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы;
  • полковник Еркін Амангелдіұлы Түмелиев – Ақмола облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы;
  • полковник Ерік Өмірбекұлы Есенов – Ақтөбе облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы;
  • полковник Дастан Балтабайұлы Бөкешев – Жетісу облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы;
  • полковник Дархан Ғалымтайұлы Құрақбаев – Қарағанды облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы;
  • полковник Бақытжан Рахманұлы Әбілқайыров – Павлодар облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы;
  • подполковник Нұраби Рашидұлы Төлеутай – Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы;
  • подполковник Сабырғали Базарғалиұлы Балғалиев – Түркістан облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы.

Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы 2026 жылғы 9 маусымда Қазақстан Республикасы соттарының төрағаларын, сот алқалары төрағаларын және судьяларын қызметке тағайындау және қызметінен босату туралы Жарлыққа қол қойған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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