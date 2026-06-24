Қазақстанда күмәнді қаржылық операцияларды анықтау тәртібіне өзгерістер енгізілді
Құжатқа сәйкес, қаржылық мониторинг субъектілері мен уәкілетті орган арасындағы өзара іс-қимыл тәртібі нақтыланған. Атап айтқанда, 2026 жылғы 12 шілдеден бастап ақпарат алмасу жеке кабинет, "электрондық үкіметтің" сыртқы шлюзі, API-сервистер немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Ұлттық төлем корпорациясының телекоммуникациялық желілері арқылы жүзеге асырылады.
Сондай-ақ қаржылық мониторингке жататын операциялар туралы хабарламаларды ұсыну тәртібі де өзгертілді. Енді мұндай мәліметтер жеке кабинетте орналастырылған ФМ-1 нысаны бойынша XML форматында электронды түрде жолданып, қаржылық мониторинг субъектісінің немесе ішкі бақылау қағидаларының орындалуына жауапты тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасымен расталуы тиіс.
Бұдан бөлек, күмәнді операцияларды айқындау белгілерінің бірі жаңартылды. Енді заңсыз қызметпен байланысты цифрлық активтерге немесе цифрлық активтер әмияндарына қатысты операциялар күмәнді операциялар қатарына енгізіледі.
Бұйрық 2026 жылғы 4 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі. Ал жекелеген нормалар 12 шілдеден бастап күшіне енеді.