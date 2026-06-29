Қазақстанда тауар нарықтарындағы баға мониторингіне өзгерістер енгізілді
Фото: Zakon.kz
Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің 2026 жылғы 19 маусымдағы бұйрығымен Қазақстандағы тауар нарықтарында баға мониторингін жүргізу қағидаларына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Өзгерістерге сәйкес, тауар нарығындағы қазіргі баға ахуалын талдау нәтижесінде Қазақстан бойынша немесе әрбір өңір бөлінісінде баға динамикасы көрсетілген аналитикалық анықтама әзірленеді.
Сондай-ақ бұл құжатта бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнаманың бұзылу белгілерінің бар-жоғы туралы ақпарат қамтылады.
Жаңартылған бұйрық 2026 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.
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