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Қоғам

Қазақстанда тауар нарықтарындағы баға мониторингіне өзгерістер енгізілді

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , сурет - Zakon.kz жаңалық 29.06.2026 12:33 Фото: Zakon.kz
Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің 2026 жылғы 19 маусымдағы бұйрығымен Қазақстандағы тауар нарықтарында баға мониторингін жүргізу қағидаларына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өзгерістерге сәйкес, тауар нарығындағы қазіргі баға ахуалын талдау нәтижесінде Қазақстан бойынша немесе әрбір өңір бөлінісінде баға динамикасы көрсетілген аналитикалық анықтама әзірленеді.

Сондай-ақ бұл құжатта бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнаманың бұзылу белгілерінің бар-жоғы туралы ақпарат қамтылады.

Жаңартылған бұйрық 2026 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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