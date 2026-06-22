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Қоғам

Қазақстанда тауар биржаларын лицензиялау ережелері жаңартылды

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Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі 2026 жылғы 15 маусымдағы бұйрығымен "Тауар биржалары саласындағы қызметті жүзеге асыруға лицензия беру" мемлекеттік қызметін көрсету қағидаларын жаңа редакцияда бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекеттік қызмет Агенттік арқылы порталдың көмегімен көрсетіледі.

Лицензия алу үшін өтініш электрондық құжат түрінде, ЭЦҚ арқылы расталып беріледі.

Лицензия алу үшін қандай құжаттар қажет:

  • қызмет алушының ЭЦҚ арқылы куәландырылған электрондық өтініші;
  • лицензиялық алымның төленгені туралы мәлімет;
  • тауар биржалары қызметіне қойылатын біліктілік талаптарға сәйкестік туралы электрондық нысандағы мәліметтер.

Өтініш берген кезде қызмет алушы мемлекеттік құпияны заңмен қорғалатын мәліметтерді пайдалануға келісім береді, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе.

Портал арқылы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде өтініштің қабылданғаны туралы хабарлама жеке кабинетке жіберіледі.

Е-лицензиялау мемлекеттік базасы жүйесі өтінішті автоматты түрде өңдеп, мемлекеттік қызмет нәтижесін 1 жұмыс күні ішінде қалыптастырады және нәтижені транспорттық қолтаңба арқылы растайды.

Қызмет көрсету нәтижесі порталдағы жеке кабинетке электрондық құжат түрінде жолданады.

Мемлекеттік қызмет ақылы түрде көрсетіледі:

  • лицензия беру үшін – 10 АЕК;
  • лицензияны қайта рәсімдеу үшін – лицензия беру алымының 10%-ы.

Төлем екінші деңгейлі банктер немесе "Цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы қолма-қол немесе қолма-қолсыз жүргізіледі.

Бұйрық 2026 жылғы 19 тамыздан бастап күшіне енеді.

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Сурет Айгерим Тарина
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