Алматы тұрғындарына 24 маусымда телефонға ескерту хабарламасы келеді
Фото: pexels
2026 жылғы 24 маусым күні сағат 11:00-де Алматы қаласының Медеу ауданындағы Музтау шағынауданында халықты хабардар ету жүйесі – Masalert жүйесінің тестілеу іске қосылады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Осыған байланысты Алматы қалалық Төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі хабарлама таратты.
Мамандардың айтуынша, бұл іс-шара жоспарлы түрде өткізіледі және жүйенің техникалық дайындығын тексеру, сондай-ақ төтенше жағдайлар кезінде халықты хабардар ету тәртібін пысықтау мақсатында ұйымдастырылып отыр.
Ведомство өкілдері тексеріс жоспарлы сипатта екенін айтып, тұрғындардан сабыр сақтауды сұрады.
Айта кетейік, бұған дейін Астанада жол айрығындағы екі учаске 23 және 24 маусым күндері жабылатыны хабарланған болатын.
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