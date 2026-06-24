#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Алматыда 294 мыңнан астам оқушы жазғы демалыс пен бос уақытты тиімді өткізумен қамтылады

Алматыда оқушыларға арналған жазғы сауықтыру науқаны жалғасуда. Бұл туралы қалалық Білім басқармасының өкілдері хабарлады., сурет - Zakon.kz жаңалық 24.06.2026 16:33 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда оқушыларға арналған жазғы сауықтыру науқаны жалғасуда. Бұл туралы қалалық Білім басқармасының өкілдері хабарлады.

15 маусымда Білім басқармасына қарасты "Өрнек" балалар сауықтыру лагерінде алғашқы ауысым басталды. Сонымен қатар Алматы облысындағы қала сыртындағы лагерьлерге де балаларды қабылдау қолға алынды.

Жазғы демалыстың алғашқы легімен мыңнан астам бала қамтылды. Биыл жалпы әлеуметтік осал санаттағы 2,5 мыңнан астам балаға, сондай-ақ ерекше білім беру қажеттілігі бар 300 балаға қала сыртындағы лагерьлерде демалыс ұйымдастыру жоспарланып отыр. Бұдан бөлек, 200 дарынды оқушы мен әлеуметтік осал отбасылардан шыққан балалар республикалық "Балдаурен" оқу-сауықтыру орталықтарында демалады.

Маусым айында қаланың барлық дерлік білім беру ұйымында жұмыс істеген мектеп жанындағы лагерьлер де жұмысын аяқтады. Оларға шамамен 190 мың оқушы қатысып, 40 мыңға жуық бала ыстық тамақпен қамтамасыз етілді.

Жалпы жазғы науқан аясында Алматыдағы 1-10 сыныптарда оқитын оқушылардың 98,7 пайызын, яғни 294 мыңнан астам баланы қамту жоспарланып отыр.

Балалар үшін спорттық жарыстар, шебердің сабақтары, зияткерлік ойындар, экскурсиялар, танымдық және дамытушы іс-шаралардан тұратын мазмұнды бағдарлама әзірленген. Сонымен қатар оқушылардың қауіпсіздігі, денсаулығын нығайту және жайлы демалыс жағдайын жасауға ерекше көңіл бөлініп отыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда жаңа қоғамдық көлік жобасы – SkyTrain жоғары жылдамдықты жерүсті көлік жүйесін іске асыру жоспарланып отыр. Бұл туралы 24 маусымда қалалық Жол инфрақұрылымын дамыту басқармасы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
16:42, Бүгін
Алматыда жерүсті жүрдек қоғамдық көлік іске қосылады: бағыттары бекітілді
Алматыда 2025–2026 оқу жылы ресми түрде қорытындыланды. Қаладағы 360 мектепте білім алған 357 222 оқушы үшін жазғы демалыс басталды. Бұл туралы Алматы қаласы Білім басқармасының өкілдері хабарлады.
15:37, 25 мамыр 2026
Алматы мектептерінде 357 мыңнан астам оқушы оқу жылын аяқтады
Букеты, цветы, подарочные букеты, флористика, флористы
09:26, 06 наурыз 2026
Алматыда 8 наурыз қарсаңында гүл сатуға арналған 1150 сауда орны белгіленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Усман Нурмагомедов
17:33, Бүгін
Нурмагомедов номинирован на звание "бой года"
Евгений Кузнецов
17:09, Бүгін
"Барыс" может подписать экс-звезду НХЛ и КХЛ Евгения Кузнецова
Президент &quot;Ордабасы&quot; Кызайбаев и гендиректор ERG Шамиев подписали соглашение о партнёрстве
17:06, Бүгін
Президент "Ордабасы" Кызайбаев и гендиректор ERG Шамиев подписали соглашение о партнёрстве
&quot;Опыт для прогресса&quot;: агент Барбоза подвёл итог матча Узбекистан - Португалия на ЧМ
16:54, Бүгін
"Опыт для прогресса": агент Барбоза подвёл итог матча Узбекистан - Португалия на ЧМ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: