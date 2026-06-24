Алматыда 294 мыңнан астам оқушы жазғы демалыс пен бос уақытты тиімді өткізумен қамтылады
15 маусымда Білім басқармасына қарасты "Өрнек" балалар сауықтыру лагерінде алғашқы ауысым басталды. Сонымен қатар Алматы облысындағы қала сыртындағы лагерьлерге де балаларды қабылдау қолға алынды.
Жазғы демалыстың алғашқы легімен мыңнан астам бала қамтылды. Биыл жалпы әлеуметтік осал санаттағы 2,5 мыңнан астам балаға, сондай-ақ ерекше білім беру қажеттілігі бар 300 балаға қала сыртындағы лагерьлерде демалыс ұйымдастыру жоспарланып отыр. Бұдан бөлек, 200 дарынды оқушы мен әлеуметтік осал отбасылардан шыққан балалар республикалық "Балдаурен" оқу-сауықтыру орталықтарында демалады.
Маусым айында қаланың барлық дерлік білім беру ұйымында жұмыс істеген мектеп жанындағы лагерьлер де жұмысын аяқтады. Оларға шамамен 190 мың оқушы қатысып, 40 мыңға жуық бала ыстық тамақпен қамтамасыз етілді.
Жалпы жазғы науқан аясында Алматыдағы 1-10 сыныптарда оқитын оқушылардың 98,7 пайызын, яғни 294 мыңнан астам баланы қамту жоспарланып отыр.
Балалар үшін спорттық жарыстар, шебердің сабақтары, зияткерлік ойындар, экскурсиялар, танымдық және дамытушы іс-шаралардан тұратын мазмұнды бағдарлама әзірленген. Сонымен қатар оқушылардың қауіпсіздігі, денсаулығын нығайту және жайлы демалыс жағдайын жасауға ерекше көңіл бөлініп отыр.