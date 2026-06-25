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Қоғам

Қазақстанда жүргізушілер үшін жаңа қызмет іске қосылды: енді арнайы ХҚКО-ға қайта барудың қажеті жоқ

Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, госномер авто, номера машин, получение госномера, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.06.2026 12:44 Фото: Zakon.kz
Қазақстандықтарға дайын жүргізуші куәлігін, көлік құралын тіркеу туралы куәлікті немесе мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісін алу үшін арнайы халыққа қызмет көрсету орталығына (арнайы ХҚКО) қайта барудың қажеті болмайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Енді дайын құжаттар мен мемлекеттік нөмірлерді жеткізіп беру қызметі қолжетімді. Бұл туралы 2026 жылғы 25 маусымда "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы мәлімдеді.

Ведомствоның мәліметінше, жеткізу қызметін рәсімдеу бірнеше минут қана уақыт алады. Оны дайын құжат немесе мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісі әзір болғаннан кейін пайдалануға болады.

Қызмет өтінім рәсімделген елді мекен аумағында көрсетіледі. Егер тапсырыс сағат 17:00-ге дейін берілсе, жеткізу сол күні жүзеге асырылады. Ал сағат 17:00-ден кейін рәсімделген өтінімдер келесі жұмыс күні жеткізіледі.

Жеткізу қызметіне қалай тапсырыс беруге болады:

  • "ХҚКО" мобильді қосымшасына кіріп, "Арнайы ХҚКО" бөліміндегі "Дайын құжаттарды жеткізу" қызметін таңдаңыз;
  • Құжаттың түрін таңдап, алушы туралы өтінім деректерін толтырыңыз;
  • Жеткізу мекенжайын көрсетіп, өзіңізге қолайлы уақытты таңдаңыз;
  • Оферта шарттарымен танысып, тапсырысты растаңыз және төлем жасаңыз.

Осыдан кейін қосымша арқылы жеткізу мәртебесін қадағалап, курьер туралы ақпаратты нақты уақыт режимінде көре аласыз.

Жеткізу құны: Астана мен Алматы қалаларында – 15 мың теңге, Қазақстанның өзге өңірлерінде – 7 мың теңге.

Айта кетейік, бұған дейін қазақстандықтарға мемлекеттік қызметтерді алудың жаңа форматы іске қосылатыны туралы хабарланған болатын. Оның аясында азаматтар мемлекеттік қызметтерді өз бетінше алып, құжаттарды цифрландырып және жолдап, сондай-ақ күрделі мәселелер бойынша мамандардың кеңесін ала алады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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