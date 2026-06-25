#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Президент БАҚ саласының үздіктерін марапаттады

Президент БАҚ саласының қызметкерлерін марапаттады, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.06.2026 15:54 Сурет: akorda.kz
2026 жылғы 25 маусымда Ақорданың ресми сайтында Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойған "Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы Қазақстан Республикасы Президентінің сыйлықтарын беру, гранттарын тапсыру және Алғысын жариялау туралы" жарлық жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатта атап өтілгендей, елдің әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси дамуын ақпараттық тұрғыдан қамтамасыз ету ісіндегі бұқаралық ақпарат құралдарының елеулі рөлін ескере отырып, Қазақстан Республикасы Президентінің бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы сыйлықтарын беру, гранттарын тапсыру және Алғысын жариялау жөніндегі қоғамдық комиссияның ұсынымын қарап:

Қазақстан Республикасы Президентінің бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы сыйлықтары:

  • "Time.kz" желілік басылымының бас редакторы Руслан Фанилевич Бахтигареевке – интернет кеңістігінде ақпарат тарату ісін белсенді жүргізгені үшін;
  • "Egemen Qazaqstan" газетінің Ақмола облысындағы меншікті тілшісі Байқал Қайырлыұлы Байәділге – отандық журналистикаға қосқан үлесі үшін;
  • "NewTimes.kz" ақпарат агенттігінің фототілшісі Әлібек Әбдубәкірұлы Ибраевқа – фотожурналистиканың дамуына қосқан үлесі үшін;
  • "Qazaqstan" телеарнасы ақпараттық-сараптамалық бағдарламалар дирекциясы директорының орынбасары Қайрат Жанатұлы Мұсақұловқа – Қазақстандағы телевизиялық журналистиканың дамуына қосқан үлесі үшін берілсін;

Қазақстан Республикасы Президентінің бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы гранттары:

  • "Baq.kz" ақпарат агенттігінің аға тілшісі Олжас Адайға – еліміздегі саяси, экономикалық және әлеуметтік реформалардың іске асырылу барысын жариялауға қосқан үлесі үшін;
  • "Хабар" агенттігі ақпараттық-сараптамалық бағдарламалар қызметінің редактор-сарапшысы Ботагөз Бейсенбайқызы Айтжановаға – мемлекеттік ақпараттық саясатты жүзеге асыруға қосқан үлесі үшін;
  • контентмейкер, креативті индустрияны дамыту жобаларының авторы Жазира Жомартқызы Байдалыға – Қазақстанның тарихи-мәдени мұрасы мен туристік әлеуетін насихаттауға қосқан үлесі үшін;
  • "Zakon.kz" ақпарат агенттігінің тілшісі Екатерина Алексеевна Елисееваға – "Заң және Тәртіп" қағидаты негізінде Әділетті Қазақстанды құруға бағытталған ауқымды реформаларды жан-жақты жариялауға қосқан үлесі үшін тапсырылсын;

Қазақстан Республикасы Президентінің бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы Алғысы:

  • "Астана" телеарнасының шығармашылық ұжымына – отандық телевизияның дамуына қосқан үлесі үшін;
  • "Вечерний Алматы" газетінің шығармашылық ұжымына – еліміздің және өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуын кешенді түрде жариялауға қосқан үлесі үшін;
  • "Жас Алаш" газетінің шығармашылық ұжымына – отандық баспасөз басылымдарының дамуына қосқан үлесі үшін;
  • "Abai.kz" ақпараттық порталының шығармашылық ұжымына – еліміздің қоғамдық-саяси өмірін көрсетуге қосқан үлесі үшін жариялансын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация
16:32, Бүгін
Шетелдіктерге Қазақстанға кіруге арналған электронды рұқсат берілетін болады
Президент кездесу өткізді
15:31, 27 маусым 2024
Қасым-Жомарт Тоқаев журналистерге сыйлықтар мен гранттар берді
ҚР Президентінің сыйлықтары мен гранттарын журналистерге беру ережесі өзгерді
12:55, 22 мамыр 2024
ҚР Президентінің сыйақысы мен гранттарын журналистерге беру ережесі өзгерді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Азиз Ганиев
17:42, Бүгін
Казахстанскому блогеру закрыли страницу в Instagram после матча Узбекистан - Португалия
Камилла Рахимова
17:19, Бүгін
Натурализованные теннисистки представят Узбекистан на "Уимблдоне"
Кирилл Герасименко
17:03, Бүгін
Теннисисты Казахстана выступят на престижном турнире в США
Рафаэль Физиев
16:59, Бүгін
"Не связывайтесь с силой": UFC сделали заявление перед боем уроженца Казахстана Физиева
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: