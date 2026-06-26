#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+33°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+33°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Ұлттық банк Үкімет үшін қосымша ақша басып шығара ма: Тимур Сүлейменов жауап берді

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.06.2026 13:23 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстан Ұлттық банкінің төрағасы Тимур Сүлейменов 2026 жылғы 26 маусымда Үкімет кулуарында күтпеген жағдайларды қаржыландыру мәселесіне қатысты түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ұлттық банк басшысы Үкіметтің резерві республикалық бюджет аясында қалыптастырылып, Парламенттің бекітуімен қабылданатынын еске салды.

"Жоқ, ондай болмайды. Жаңа ақша басып шығарылмайды. Бұл – Үкіметтің өз қаражаты. Ол күтпеген жағдайларға арналған резерв және оның Ұлттық банкке ешқандай қатысы жоқ, – деді Тимур Сүлейменов.

Еске салайық, бұған дейін Ұлттық банк төрағасы ұлттық валюта банкноттарының жаңа дизайны не себепті қайта қаралғанын түсіндірген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок
14:19, Бүгін
Жаңа оқу жылында қазақстандық оқушыларды қандай өзгерістер күтіп тұр
Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
12:25, Бүгін
Ұлттық банк жаңа банкноттардың көлемі неге өзгергенін түсіндірді
Доллары, деньги, обмен валют
11:37, 29 қараша 2024
Ұлттық банк валюталық интервенция жүргізе ме - Тимур Сүлейменов жауап берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Рио Фердинанд призвал главного тренера Португалии к ротации Роналду на чемпионате мира
14:45, Бүгін
Рио Фердинанд призвал главного тренера Португалии к ротации Роналду на чемпионате мира
Елдос Сметов
14:29, Бүгін
Россиянин Блиев досрочно победил Сметова и завоевал бронзовую медаль на Grand Prix
Два тренера &quot;Хан-Тенгри&quot; дисквалифицированы на 1,5 года за подделку лицензий УЕФА
14:13, Бүгін
Два тренера "Хан-Тенгри" дисквалифицированы на 1,5 года за подделку лицензий УЕФА
Глава КФФ Марат Омаров опроверг слухи о преференциях для &quot;Кайрата&quot;
14:05, Бүгін
Глава КФФ Марат Омаров опроверг слухи о преференциях для "Кайрата"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: