Қазақстанда әскерге шақыру мен ант қабылдау рәсімі жаңа форматта өтеді
Президенттің сөзінше, өскелең ұрпақ Тәуелсіздік пен Егемендікті, елдің аумақтық тұтастығын, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, сондай-ақ Әділ, Құқықтық және Озық Қазақстан құру идеясын жүрекпен қабылдауы қажет.
"Алдымызда стратегиялық маңызды міндет тұр. Мемлекетіміздің басты құндылықтарын жете түсініп, жүрекпен қабылдайтын жастар тәрбиелеуіміз керек", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Ол әскери қызметтің шынайы патриоттарды тәрбиелейтін маңызды мектепке айналуы тиіс екенін атап өтті. Осыған байланысты Президент әскери дәстүрлерді "Адал азамат – Сарбаз – Отан қорғаушы" қағидаты негізінде жаңғырту бастамасын қолдағанын мәлімдеді.
Енді әскерге шақыру, әскери ант қабылдау және әскери қызметтен босату рәсімдері мемлекеттік протокол талаптарына сай жаңа форматта, ерекше салтанатпен өткізілетін болады. Мемлекет басшысының айтуынша, бұл шаралар аталған рәсімдердің маңызын арттырып, ұрпақтар сабақтастығын нығайтып, жастар арасында әскердің беделін көтеруге ықпал етеді.
"Сарбаз болу – зор мәртебе. Қарулы күштер сапында борышын өтеген әр азамат көпшілік құрметіне бөленуі керек. Баршамыз бірге күш жұмылдырсақ, ата-аналар әскери саланы таңдаған ұл-қыздарын мақтан тұтатындай жағдайға жететінімізге сенімдімін", – деді Президент.
Қасым-Жомарт Тоқаев қазіргі әлемдегі геосаяси ахуалдың күрделене түскеніне де тоқталды. Оның айтуынша, әскери қақтығыстар мен санкциялық қысым күшейген кезеңде елдің болашағына бейжай қарауға болмайды. Сондықтан мемлекеттік рәміздерге құрмет пен азаматтық жауапкершілік жастар дүниетанымының өзегіне айналуға тиіс.