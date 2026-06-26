#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+33°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+33°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Қазақстанда әскерге шақыру мен ант қабылдау рәсімі жаңа форматта өтеді

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанда жастарды елдің негізгі құндылықтарына адал етіп тәрбиелеу стратегиялық міндет екенін айтты., сурет - Zakon.kz жаңалық 26.06.2026 14:49 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанда жастарды елдің негізгі құндылықтарына адал етіп тәрбиелеу стратегиялық міндет екенін айтты.

Президенттің сөзінше, өскелең ұрпақ Тәуелсіздік пен Егемендікті, елдің аумақтық тұтастығын, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, сондай-ақ Әділ, Құқықтық және Озық Қазақстан құру идеясын жүрекпен қабылдауы қажет.

"Алдымызда стратегиялық маңызды міндет тұр. Мемлекетіміздің басты құндылықтарын жете түсініп, жүрекпен қабылдайтын жастар тәрбиелеуіміз керек", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Ол әскери қызметтің шынайы патриоттарды тәрбиелейтін маңызды мектепке айналуы тиіс екенін атап өтті. Осыған байланысты Президент әскери дәстүрлерді "Адал азамат – Сарбаз – Отан қорғаушы" қағидаты негізінде жаңғырту бастамасын қолдағанын мәлімдеді.

Енді әскерге шақыру, әскери ант қабылдау және әскери қызметтен босату рәсімдері мемлекеттік протокол талаптарына сай жаңа форматта, ерекше салтанатпен өткізілетін болады. Мемлекет басшысының айтуынша, бұл шаралар аталған рәсімдердің маңызын арттырып, ұрпақтар сабақтастығын нығайтып, жастар арасында әскердің беделін көтеруге ықпал етеді.


"Сарбаз болу – зор мәртебе. Қарулы күштер сапында борышын өтеген әр азамат көпшілік құрметіне бөленуі керек. Баршамыз бірге күш жұмылдырсақ, ата-аналар әскери саланы таңдаған ұл-қыздарын мақтан тұтатындай жағдайға жететінімізге сенімдімін", – деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев қазіргі әлемдегі геосаяси ахуалдың күрделене түскеніне де тоқталды. Оның айтуынша, әскери қақтығыстар мен санкциялық қысым күшейген кезеңде елдің болашағына бейжай қарауға болмайды. Сондықтан мемлекеттік рәміздерге құрмет пен азаматтық жауапкершілік жастар дүниетанымының өзегіне айналуға тиіс.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жастардың белсенді, тәртіпті, білімпаз, еңбекқор болғанын қалаймын – Тоқаев
11:11, 03 қаңтар 2025
"Жастардың белсенді, тәртіпті, білімпаз, еңбекқор болғанын қалаймын" – Тоқаев
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев зерделі әрі зияткер ұрпақ тәрбиелеу ісінде мемлекет пен ата-аналар бірдей жауапты екенін атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
13:11, 10 сәуір 2026
Президент жастардың білім алуына қатысты маңызды бастаманы айтты
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
14:23, 05 желтоқсан 2025
Президент: Үкіметтің алдында сапалы экономикалық өсімді қамтамасыз ету міндеті тұр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Рио Фердинанд призвал главного тренера Португалии к ротации Роналду на чемпионате мира
14:45, Бүгін
Рио Фердинанд призвал главного тренера Португалии к ротации Роналду на чемпионате мира
Елдос Сметов
14:29, Бүгін
Россиянин Блиев досрочно победил Сметова и завоевал бронзовую медаль на Grand Prix
Два тренера &quot;Хан-Тенгри&quot; дисквалифицированы на 1,5 года за подделку лицензий УЕФА
14:13, Бүгін
Два тренера "Хан-Тенгри" дисквалифицированы на 1,5 года за подделку лицензий УЕФА
Глава КФФ Марат Омаров опроверг слухи о преференциях для &quot;Кайрата&quot;
14:05, Бүгін
Глава КФФ Марат Омаров опроверг слухи о преференциях для "Кайрата"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: