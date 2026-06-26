#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев армиядағы жаңа дәстүр қағидатын қолдады

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 26 маусымда XII халықаралық &quot;Айбын&quot; әскери-патриоттық жастар жиынына қатысып, Қазақстанда өскелең ұрпақты жан-жақты тәрбиелеуге ерекше көңіл бөлінетінін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 26.06.2026 15:07 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 26 маусымда XII халықаралық "Айбын" әскери-патриоттық жастар жиынына қатысып, Қазақстанда өскелең ұрпақты жан-жақты тәрбиелеуге ерекше көңіл бөлінетінін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы ел алдында жастардың бойына Тәуелсіздік, егемендік, аумақтық тұтастық, азаматтардың заңды құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу, сондай-ақ Әділетті, құқықтық әрі прогрессивті Қазақстан құндылықтарын сіңіру міндеті тұрғанын атап өтті.

"Әскери қызмет нағыз патриоттарды тәрбиелеудің ең маңызды кезеңіне айналуы тиіс. Сондықтан мен армиялық дәстүрлерді "Адал азамат – Сарбаз – Отан қорғаушы" қағидаты негізінде жаңғырту бастамасын қолдадым. Енді әскери қызметтің үш негізгі кезеңі – әскерге шақыру, әскери ант қабылдау және запасқа шығару мемлекеттік хаттама талаптарына сай жаңа, салтанатты форматта өтеді. Бұл рәсімдерге ерекше мән мен символдық сипат беріп, ұрпақтар сабақтастығын нығайтады және жастар мен жалпы қоғам арасындағы армияның беделін арттырады, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президенттің айтуынша, әскери қызмет – үлкен мәртебе. Сондықтан Қарулы күштер қатарында абыроймен қызмет еткен әрбір азамат қоғамның құрметіне лайық.

"Біз әскери жолды таңдаған ұл-қыздарымен ата-аналар мақтанатындай жағдай жасауымыз керек. Іскер, жауапты патриотизм – әскери қызметті қоса алғанда, қай салада болмасын адал еңбек ету. Мемлекеттік рәміздерді құрметтеу мен азаматтық жауапкершілік әрбір жастың дүниетанымының негізіне айналуы тиіс. Бүгінде әлемде соғыстар мен әскери қақтығыстар жалғасып, мемлекеттерге санкциялар салынып, халықаралық ахуал барған сайын күрделене түсуде. Осындай кезеңде өз еліне бейжай қарау өзімізге де, азаматтарымызға да ауыр салдарға әкелуі мүмкін, – деді Мемлекет басшысы.

Сондай-ақ Президент 1 шілдеден бастап елдің одан әрі дамуына жаңа серпін беретін маңызды заңнамалық өзгерістер күшіне енетінін еске салды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Тоқаевқа жас өнерпаздар бірнеше күй орындап берді
17:56, Бүгін
Тоқаевқа жас өнерпаздар бірнеше күй орындап берді
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ақмола облысының Щучинск қаласында өтіп жатқан &quot;Айбын&quot; XII халықаралық әскери-патриоттық жастар жиынына қатысты.
14:40, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев "Айбын" халықаралық әскери-патриоттық жастар жиынына қатысты
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанда құрылған &quot;Жас сарбаз&quot; әскери-патриоттық қозғалысының өскелең ұрпақты тәрбиелеудегі ерекше рөлін атап өтті.
14:54, Бүгін
Тоқаев: "Жас сарбаз" қозғалысы 280 мыңнан астам жасты біріктірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
18:40, Бүгін
Ледовое шоу с участием Михаила Шайдорова в Ереване перенесли
Фото: БК &quot;Туров&quot;
18:17, Бүгін
Миодраг Райкович стал главным тренером баскетбольной "Астаны"
Александр Кержаков оценил новый формат чемпионата мира с 48 сборными
17:49, Бүгін
Александр Кержаков оценил новый формат чемпионата мира с 48 сборными
Чемпионские истории не только на поле: 10 спортивных фильмов на MEGOGO
17:44, Бүгін
Чемпионские истории не только на поле: 10 спортивных фильмов на MEGOGO
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: