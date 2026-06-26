#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+33°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+33°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Тоқаев: "Жас сарбаз" қозғалысы 280 мыңнан астам жасты біріктірді

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанда құрылған &quot;Жас сарбаз&quot; әскери-патриоттық қозғалысының өскелең ұрпақты тәрбиелеудегі ерекше рөлін атап өтті., сурет - Zakon.kz жаңалық 26.06.2026 14:54 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанда құрылған "Жас сарбаз" әскери-патриоттық қозғалысының өскелең ұрпақты тәрбиелеудегі ерекше рөлін атап өтті.

Президенттің айтуынша, бүгінде ұйымның қатарында 280 мыңнан астам мектеп оқушысы мен студент бар. Әскери-патриоттық бірлестіктерден шыққан жастардың басым бөлігі болашақ өмірін әскери қызметпен, құқық қорғау органдарымен және ұлттық қауіпсіздік саласымен байланыстырады.

"Мен Мемлекет басшысы ретінде жастарымыздың осындай ұмтылысын толық қолдаймын", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент жастардың арасында бүгінде елеулі жетістікке жетіп, өз қатарластарына үлгі болып жүрген азаматтар бар екенін айтты. Солардың бірі – Сағадат Нұрмағамбетов атындағы Құрлық әскерлерінің Әскери институтын үздік тәмамдаған Арман Оңдасынов. Мемлекет басшысы Мемлекеттік рәміздер күні оған аға лейтенант шенін жеке өзі тапсырғанын еске салды.

Сондай-ақ Президент "Айбын" халықаралық әскери-патриоттық жиынына Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан және Әзербайжаннан келген жастардың қатысуы мұндай бастамалардың халықаралық ынтымақтастықты нығайтудағы маңызын көрсететінін айтты.

Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзінше, "Айбын" жобасы осы жылдар ішінде мыңдаған жасқа патриоттық тәрбие беретін үлкен мектепке айналды.

"Жастар мұнда әділ бәсекеге түсіп, темірдей тәртіптің не екенін біледі. Қысылтаяңда бір-біріне қол ұшын созуға және командада жұмыс істеуге үйренеді. Жарыстар тек физикалық төзімділік пен күшті ғана сынап қоймайды, ақыл-ой ұшқырлығын, тапқырлық пен шығармашылық қабілетті де шыңдайды", – деді Президент.

Мемлекет басшысы "Айбын" жиынының басты мақсаты – Қарулы күштер үшін кәсіби деңгейі жоғары, зияткерлік әлеуеті мықты мамандарды тәрбиелеу екенін атап өтті. Оның айтуынша, мұндай кездесулер достас елдердің жастары арасындағы өзара сенімді нығайтып, достық пен ынтымақтастықты дамытуға ықпал етеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жас сарбаз, шығармашылық ұжымы, Ташкент, халықаралық байқау, бас жүлде
14:17, 24 наурыз 2025
"Жас сарбаз" шығармашылық ұжымы халықаралық байқауда бас жүлде иеленді
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ақмола облысының Щучинск қаласында өтіп жатқан &quot;Айбын&quot; XII халықаралық әскери-патриоттық жастар жиынына қатысты.
14:40, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев "Айбын" халықаралық әскери-патриоттық жастар жиынына қатысты
Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты
13:19, 18 маусым 2026
Денсаулық сақтау саласында адал қызмет етіп жүрген әр қызметкердің еңбегі ерен – Тоқаев
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Рио Фердинанд призвал главного тренера Португалии к ротации Роналду на чемпионате мира
14:45, Бүгін
Рио Фердинанд призвал главного тренера Португалии к ротации Роналду на чемпионате мира
Елдос Сметов
14:29, Бүгін
Россиянин Блиев досрочно победил Сметова и завоевал бронзовую медаль на Grand Prix
Два тренера &quot;Хан-Тенгри&quot; дисквалифицированы на 1,5 года за подделку лицензий УЕФА
14:13, Бүгін
Два тренера "Хан-Тенгри" дисквалифицированы на 1,5 года за подделку лицензий УЕФА
Глава КФФ Марат Омаров опроверг слухи о преференциях для &quot;Кайрата&quot;
14:05, Бүгін
Глава КФФ Марат Омаров опроверг слухи о преференциях для "Кайрата"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: