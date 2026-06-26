Алматының орталығындағы ең ірі қосалқы құрылыс бұзылып жатыр
Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда Назарбаев даңғылы, 220/3 мекенжайында орналасқан, бірнеше кеңсе мен қоғамдық тамақтану нысандары жұмыс істеген жапсарлас құрылысты сүру жұмыстары басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы қалалық Қала құрылысын бақылау басқармасының өкілдері мәлімдеді.
Бұған дейін жүргізілген жоспардан тыс тексеру барысында нысанға қатысты барлық қажетті құжаттардың толық еместігі анықталған. Сонымен қатар, құрылыстың бір бөлігі жалпыға ортақ пайдаланылатын жер телімінде салынғаны белгілі болды.
Осыған байланысты меншік иесіне әкімшілік шаралар қолданылып, кейін іс сотқа жолданды. Сот процесі шамамен екі жылға созылды.
Істі қарау қорытындысы бойынша, 2025 жылы 17 қарашада Алматы қалалық сотының қаулысымен нысанды мәжбүрлі түрде сүріп тастау туралы шешім қабылданды.
Сүру жұмыстары бүгін Әділет департаментінің сот орындаушыларының қатысуымен басталды.
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