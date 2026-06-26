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Қоғам

Тоқаевқа жас өнерпаздар бірнеше күй орындап берді

Тоқаевқа жас өнерпаздар бірнеше күй орындап берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.06.2026 17:56 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Щучинск қаласындағы бірқатар нысанды аралап көрді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың хабарлауынша, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевқа Шучинск қаласының экосаябағы таныстырылды.

Тоқаевқа жас өнерпаздар бірнеше күй орындап берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.06.2026 17:56

Сурет: akorda.kz

Таяуда жаңғыртылған қоғамдық кеңістікте тұрғындардың серуендеп, спортпен шұғылдануына барлық жағдай жасалған.

Тоқаевқа жас өнерпаздар бірнеше күй орындап берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.06.2026 17:56

Сурет: akorda.kz

Президент жергілікті жас домбырашылардың өнерін тамашалады. Ұлттық домбыра күніне әзірленіп жатқан өнерпаздар бірнеше күй орындап берді.

Еске салайық, Қасым-Жомарт Тоқаев Шоқан Уәлиханов атындағы әскери колледжге барғанын хабарлаған едік.

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Айдос Қали
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