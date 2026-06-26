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Қоғам

Алматының бас жоспары бойынша экологиялық тыңдаулар өтеді

Алматының бас жоспары бойынша экологиялық тыңдаулар өтеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.06.2026 18:32 Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі
30 маусымда Алматыда қаланың жаңа Бас жоспарына жүргізілген стратегиялық экологиялық бағалау (СЭБ) бойынша қоғамдық тыңдаулар өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алғаш рет мегаполистің негізгі қала құрылысы құжаты кешенді экологиялық талдаудан өтті. Бұл бағалау Бас жоспардың қоршаған ортаға және қала тұрғындарының өмір сүру сапасына ықпалын бағалауға мүмкіндік береді.

Алматы қаласының Сәулет және қала құрылысы басқармасы қоғамдық тыңдауларда тек экологиялық мәселелер қаралатынын атап өтті. Стратегиялық экологиялық бағалау – қаланы дамыту мен басқарушылық шешімдерді қабылдау кезеңінде экологиялық факторларды ескеруге мүмкіндік беретін маңызды құрал.

Стратегиялық экологиялық бағалау қорытындысына сәйкес, Алматының одан әрі дамуы жаңа Бас жоспарда көзделген табиғатты қорғау шараларының дәйекті түрде жүзеге асырылуына байланысты болады. Құжаттың негізгі бағыты ретінде экологияға бағдарланған даму сценарийі таңдалған.

Бұл тәсіл қалада полиорталық құрылым қалыптастыруды көздейді. Яғни жұмыс орындары, әлеуметтік инфрақұрылым, қоғамдық кеңістіктер мен көлік желісі бірнеше белсенділік орталығына шоғырландырылады. Нәтижесінде тарихи орталыққа түсетін жүктеме азайып, көлік ағыны қысқарады.

Сонымен қатар табиғи аумақтарды қорғауға бағытталған қосымша шаралар қарастырылған. Жаңа Бас жоспар әл-Фараби даңғылынан оңтүстікке қарай орналасқан тау бөктерлерінде күрделі құрылыс салуға толық тыйым салады. Сондай-ақ Іле-Алатауы ұлттық паркінің аумағында тұрғын үй және коммерциялық құрылыс жүргізуге тыйым салынған қатаң қорғау режимі сақталады.

Тағы бір маңызды бағыт – экологиялық мониторингті күшейту. Осы мақсатта қаладағы ауа сапасын бақылайтын стационарлық бекеттердің санын 50-ден астамға дейін көбейту жоспарланып отыр.

Құжатты әзірлеушілердің пікірінше, тұрақты экологиялық мониторингке көшу және деректердің ашықтығын қамтамасыз ету Алматының жаңа экологиялық саясатының маңызды бөлігіне айналып, қаланы дамыту саласындағы шешімдердің ашықтығын арттыруға мүмкіндік береді.

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Айдос Қали
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