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Қоғам

Астанада екі көшеде көлік қозғалысы ішінара шектеледі

Жол жабылады, Астана, Баршын, Мұқанов, Тілендиев, айналма жол, 27 маусым, 1 шілде, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.06.2026 14:54 Сурет: pexels
Астанада 27 маусым мен 1 шілде аралығында бірқатар көшеде жол төсемінің үстіңгі қабатын төсеу жұмысы жүргізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Елорда әкімдігі баспасөз қызметінің хабарлауынша жөндеу жұмыстары мына көшелерде жүргізіледі:

  • Баршын көшесінде Н. Тілендиев даңғылынан С. Мұқанов көшесіне дейінгі учаскеде;
  • С. Мұқанов көшесінде Баршын көшесінен Айналма жолға дейінгі учаскеде.

Осыған байланысты көлік қозғалысы екі бағытта жолдың бір жағымен ұйымдастырылады.

Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер жүру бағытын алдын ала жоспарлап, ықтимал өзгерістерді ескеруі қажет.

Жол жабылады, Астана, Баршын, Мұқанов, Тілендиев, айналма жол, 27 маусым, 1 шілде, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.06.2026 14:54

Сурет: Астана қаласы әкімдігі

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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