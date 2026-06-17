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Қоғам

Астанада Мәңгілік ел мен Сығанақ көшелерінің қиылысында көлік қозғалысы ішінара шектеледі

Астана, Мәңгілік ел, Сығанақ, жол жабылады, 17 маусым, 30 маусым, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.06.2026 19:57 Сурет: pixabay
Астанада 17-30 маусым аралығында Мәңгілік ел даңғылы мен Сығанақ көшесінің көлік айрығында жол жұмысына байланысты қозғалыс ішінара шектеледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Елорда әкімдігінің ресми сайтының мәліметінше, бұл ретте көлік қозғалысы екі бағытта жолдың бір жағымен ұйымдастырылады.

"Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер жүру бағытын алдын ала жоспарлауы және ықтимал өзгерістерді ескеруі қажет. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қолайсыздықты азайту үшін уақытша жол белгілері мен көрсеткіштер орнатылатын болады", делінген хабарламада.
Жол жабылады, Астана, Мәңгілік ел, Сығанақ, 17 маусым, 30 маусым, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.06.2026 19:57

Сурет: Астана қаласы әкімдігі

Бұған дейін Қазақстанның бірқатар трассаларында орташа жылдамдықты тіркейтін бақылау енгізілгелі жатқаны хабарланған.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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