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Қоғам

"Қымызмұрындық – 2026": Қарқарада ұлттық рухты ұлықтаған ұлы думан өтті

Қымызмұрындық өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.06.2026 18:57 Сурет: Алматы облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматы облысында "Қымызмұрындық – 2026" мәдени-көпшілік және спорттық шарасы өтті.

Салтанатты шарада ҚР Президентінің кеңесшісі Мәлік Отарбаев Мемлекет басшысының құттықтауын жеткізді.

Ал Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев дүбірлі думанның маңызына тоқталып, қонақтарға ізгі тілегін арнады.

Қымызмұрындық берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.06.2026 18:57

Сурет: Алматы облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Сондай-ақ меймандар "Қымызмұрындық" аясында ұйымдастырылған көрмені аралап көріп, ұлттық ойыннан сынға түскен спортшылардың өнерін тамашалады.

Мәлік Нұржанұлы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың ыстық сәлемін жеткізе отырып, Президентіміздің ұлттық құндылықтарды ұлықтап, ата дәстүрімізді дәріптеуге арналған осындай тағылымды іс-шараларға ерекше мән беретінін айтты. Сонымен қатар Кеген ауданында өтіп жатқан "Қымызмұрындық" мерекесі ұрпақтар сабақтастығын нығайта түсетініне сенім білдірді.

Қымызмұрындық өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.06.2026 18:57

Сурет: Алматы облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Аймақ басшысы өз сөзінде халықтың қолдауымен қолға алынған игі бастамалардың ғұмыры қашанда ұзақ болатынын тілге тиек етті.

Сондай-ақ Алматы облысы бүгінде табиғи байлығы мен тарихи мұрасын ұштастыра отырып, туризмді дамытудың жаңа кезеңіне қадам басқанын жеткізді.

Қымызмұрындық өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.06.2026 18:57

Сурет: Алматы облысы әкімдігінің баспасөз қызмет

Аймақ басшысының айтуынша, өткен жылы өңірімізге 2,5 миллионнан астам турист келген. Бұл Алматы облысының табиғи əлеуеті мен тарихи-мəдени мұрасына деген қызығушылықтың тұрақты артып келе жатқанын көрсетеді.

Қымызмұрындық өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.06.2026 18:57

Сурет: Алматы облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Айта кетейік, "Қымызмұрындық" мерекесі Қарқара жайлауында биыл 5-рет өткізіліп, қазақтың көреген абызы Əлмерек Жаншықұлының 368 жылдығымен тұспа-тұс келді. Осыған орай абыз баба рухына Құран бағышталып, ас берілді.

Сондай-ақ ұлттық спорт түрлерінен республикалық жарыстар ұйымдастырылып, спортшылардың шымырлығы мен төзімділігі сынға түсті.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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