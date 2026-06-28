#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Қазақстан академиялық ескек есуден Әлем кубогы кезеңінде қола жүлдегер атанды

Қазақстан академиялық ескек есуден Әлем кубогы кезеңінде қола жүлдегер атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.06.2026 09:37 Сурет: olympic.kz
Қазіргі таңда Швейцарияның Люцерн қаласында академиялық ескек есуден Әлем кубогының кезеңі өтіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандықтар Екатерина Носкова және Мария Чернец жеңіл салмақта әйелдер арасындағы жұптық есу бағдарламасында қола жүлдеге ие болды. Отандастарымыз 07:21.91 уақыт көрсеткішін тіркеді.

Жапония құрамасы алтыннан алқа тақты – 07:14.74. Екінші орынды Перу құрамасы иеленді – 07:18.51.

Айта кетейік, Әлем кубогының кезеңі 28 маусымда аяқталады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан құрамасы академиялық ескек есуден Азия чемпионатында бес медаль жеңіп алды
18:10, 21 қазан 2025
Қазақстан құрамасы академиялық ескек есуден Азия чемпионатында бес медаль жеңіп алды
Виктор Друзин әртістік жүзуден Әлем кубогы кезеңінің қола жүлдегері атанды
10:43, 28 наурыз 2026
Виктор Друзин әртістік жүзуден Әлем кубогы кезеңінің қола жүлдегері атанды
Қазақстандық конькимен жүгіруші Германиядағы Әлем кубогы кезеңінде жүлдеге бір қадам жетпей қалды
19:22, 24 қаңтар 2026
Қазақстандық конькимен жүгіруші Германиядағы Әлем кубогы кезеңінде жүлдеге бір қадам жетпей қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Три казахстанские дзюдоистки завершили выступление на GS в Китае
10:08, Бүгін
Три казахстанские дзюдоистки завершили выступление на GS в Китае
Дзюдо. Третий день Грен-при в Китае
09:44, Бүгін
Казахстанские дзюдоисты не добрались до финального блока Гран-При в Циндао
Forbes включил Хусанова в число самых высокооплачиваемых участников ЧМ-2026
09:36, Бүгін
Forbes включил Хусанова в число самых высокооплачиваемых участников ЧМ-2026
Алмабаев получил 100 тысяч долларов от UFC за лучшее выступление на турнире в Баку
09:18, Бүгін
Алмабаев получил 100 тысяч долларов от UFC за лучшее выступление на турнире в Баку
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: